Paulsdorf. Den Damen 30 des TC Paulsdorf gelang der direkte Wiederaufstieg in die Tennis-Landesliga. Obwohl in dieser Saison einige wichtige Spielerinnen ausgefallen waren, wurden die Damen 30 mit 7:1 Punkten und 21:3 Matchzählern ungeschlagen Meister in der Bezirksliga. Lediglich gegen den späteren Vizemeister SG Hohenschambach leisteten sich die Paulsdorferinnen eine kleine Schwäche und spielten 3:3 unentschieden. Die anderen drei Begegnungen gegen den TC Teublitz, 1. Regensburger Tennis-Klub und den SV Neusorg gingen jeweils mit 6:0 und ohne Satzverlust an die Damen aus Paulsdorf. Die Mannschaft freut sich, nun wieder überregional spielen zu können und wird alles daran setzen, in der kommenden Saison den Klassenerhalt zu schaffen. Auf dem Bild das Meisterteam mit (von links) Irene Koch, Melanie Vogenauer, Katrin Lobedann, Julia Amschler, Sonja Bomertl, Anna Bock, Claudia Demleitner, Claudia Weiß. Auf dem Bild fehlt Alexandra Lauber. Bild: ams