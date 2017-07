Die Vorfreude ist groß: In der Tennis-Regionalliga kommt es zu dem Spitzenspiel der noch ungeschlagenen Mannschaften: Der TC Rot-Blau Regensburg ist zu Gast beim TC Schanzl.

Regensburg muss punkten, wenn es sich an der Tabellenspitze behaupten will. Das Restprogramm der Rot-Blauen ist nämlich ungleich schwerer als das der Amberger. Gewinnen die Schanzl-Herren am Samstag, 22. Juli, wären die Weichen für einen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gestellt. Daher hoffen Trainer und Vorstand sehr, dass sich viele Amberger Tennisfans und -interessierte auf den Weg zum Schanzl machen, um das eigene Team lautstark zu unterstützen.Das Auswärtsspiel am Sonntag, 23. Juli, beim TC Piding gerät angesichts des kleinen Finales am Samstag etwas in den Hintergrund - auch diese Begegnung muss natürlich erst einmal gewonnen werden. Aber alles Schritt für Schritt: Am Samstag wollen die Schanzl-Herren erst mal Vollgas geben.

Regionalliga Herren

5. SpieltagSC Uttenreuth - TSV Starnberg Sa. 11 UhrTC Schanzl - RB Regensburg Sa. 11 UhrCaM Nürnberg - RW Landshut Sa. 11 UhrIphitos München - TC Piding Sa. 11 Uhr6. SpieltagRB Regensburg - SC Uttenreuth So. 11 UhrTC Piding - TC Schanzl So. 11 UhrTSV Starnberg - RW Landshut So. 11 UhrIphitos München - CaM Nürnberg So. 11 Uhr1. Rot-Blau Regensburg 4 27:9 8:02. TC Amberg am Schanzl 4 24:12 8:03. TC Rot-Weiß Landshut 4 27:9 6:24. SC Uttenreuth 4 23:13 6:25. TSV 1880 Starnberg 4 21:15 4:26. CaM Nürnberg 4 10:26 0:87. MTTC Iphitos München 4 8:28 0:88. TC Piding 4 4:32 0:8