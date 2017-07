Die Herren des TC Amberg am Schanzl punkteten nach ihrem Erfolg gegen den TC Rot-Blau Regensburg am Samstag auch im Auswärtsspiel am Sonntag beim TC Piding. Erfreulich war der erste Regionalliga-Sieg von Albert Wagner (Bild), der sich Woche für Woche für sein Team aufstellen ließ, aber wegen seiner Verletzung nie Vollgas spielen konnte. Nach einem 4:2 in den Einzel hätte ein Doppelsieg gereicht, um die Begegnung zu entscheiden, aber es gewannen wieder alle drei Amberger Doppel souverän in zwei Sätzen. So hieß es zum Schluss 7:2 für Schanzl. Die Ergebnisse (Schanzl zuerst genannt): N. Reissig - P. Scholl 6:1/6:2; A. Wagner - D. Haider 7:5/7:5; P. Heller - S. Kesthely 6:0/6:2; L. Gomez Islinger - F. Farnleitner 6:7/3:6; Chr. Patzanovsky - S. Kohlmann 7:6 Aufgabe; A. Mozgovoy - P. Eichner 3:6/6:3/13:15; Reissig/Heller - Schroll/Kesthely 6:4/6:3; Wagner/Patzanovsky - Haider/Eichler 6:1/6:2; Gomez Islinger/Pongratz - Farnleitner/Kollmann 6:4/6:2. Bild: Ziegler