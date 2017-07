Einen sehr schönen Spieltag erleben rund 200 Zuschauer beim Spitzenspiel der Tennis-Regionalliga am Schanzl. Die beiden bislang ungeschlagenen Teams aus Amberg und Regensburg liefern sich in den Einzeln einen spannenden Kampf auf hohem Niveau - die Doppel entscheiden.

Tennis Regionalliga Herren



TC Schanzl 6:3 RB Regensburg



Nicolas Reissig - Caio Zampieri 6:4/3:6/12:10



Albert Wagner - Jules Marie 2:6/3:6



Peter Heller - Andres Artunedo Martinavarr 6:1/6:1



Leopold Gomez Islinger - Maxim Forcin 6:3/1:6/8:10



Christopher Patzanovsky - Christian Lichtenegger 2:6/6:4/4:10



Alexander Mozgovoy - Christian Schmid 6:1/6:7/11:9



Reissig/Heller - Zampierei/Artunedo 6:3/7:7



A.Wagner/Patzanovsky - Marie/Forcin 6:0/6:4



Gomez IslingerPongratz - Schmid/Vollath 6:4/6:4

Peter Heller gewann sein Match wie immer schnell und souverän und der noch angeschlagene Albert Wagner musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Die übrigen Einzel wurden im Match-Tiebreak entschieden - zwei Siege gingen an jedes Team. So war das Wunschergebnis von Teamchef Richard Vogel, 3:3 nach den Einzeln, erreicht.Eindrucksvoll spielten die Schanzler erneut ihre Doppelstärke aus: Alle drei Doppel wurden in zwei Sätzen gewonnen. Eine tolle Mannschaftsleistung."Mit diesem Sieg sind wir heißer Kandidat für den Aufstieg. Die Mannschaft hat überragend gespielt! Wir sind sehr stolz auf diese Truppe", ließ der 1. Vorsitzende, Florian Grammer, nach dem Spiel euphorisch verlauten.Der Countdown läuft: Schon am kommenden Samstag gibt es im Auswärtsspiel beim SC Uttenreuth Gewissheit darüber, wohin die Reise des TC Amberg am Schanzl geht. Der Wiederaufstieg ist greifbar nahe.