Mira Stegmann ohne Satzverlust zum Turniersieg

Amberg. Erstmals in einem Turnier an Nr. 1 gesetzt holte sich Mira Stegmann (TC Amberg am Schanzl) den Titel bei den 32. Babolat Juniors Open der U21 in Manching. Nach einem Freilos und Siegen gegen Sarah Happach ((TC Puchheim) mit 6:0/6:0 und Carolin Ganahl (TC Topspin Ebersberg) mit 6:1/6:1 traf sie im Viertelfinale auf ihre langjährige Rivalin Julia Rehberg (Luitpoldpark München).Mit 6:0/6:1 ließ sie dieser aber keine Chance.Im Halbfinale konnte die Nr. 3, Alia Lex (TC Zwiesel), lediglich beim 7:5 im ersten Satz zähen Widerstand leisten, im zweiten hatte sie dem druckvollen Spiel der Vilsstädterin beim 6:2 allerdings nichts mehr entgegenzusetzen.Im Finale returnierte Stegmann die knallharten Aufschläge der erfahrenen Carmen Schultheiß (Blau-Weiß Vaihingen) geschickt auf deren Körper und sicherte sich schließlich mit guter Laufarbeit den Turniersieg ohne Satzverlust mit 6:1/6:4.