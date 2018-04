Spannende Spiele, knappe Ergebnisse und trotz des Wettkampfcharakters viel Spaß und Freude - das kennzeichneten die Tennis-Bezirksmeisterschaften im Kleinfeld in der Halle beim TC Amberg am Schanzl. Gesucht wurden die Kleinfeld-Bezirksmeister in den Altersklassen U8 (Jahrgang 2010 und jünger) sowie U9 (Jahrgang 2009).

Bei der U8 weiblich war im Modus "Jeder gegen jeden" Alex Jurkovic vom TC Rot-Weiß Cham nicht zu schlagen. Lediglich gegen die spätere Vizemeisterin Charlotte Herkenhoff vom 1. Regensburger Tennis-Klub musste sich die junge Chamerin mächtig ins Zeug legen, um mit 5:3 die Oberhand zu behalten. Aufgrund der vielen Meldungen musste in der U8 männlich zunächst in drei verschiedenen Gruppen gespielt werden. Die jeweils drei Gruppenersten sowie der beste -zweite zogen ins Halbfinale ein. In der Gruppe I hatte Johann Leon Samsonov (TC Grün-Rot Weiden) vor Cedric Fenzl (TSG Mantel-Weiherhammer) die Nase vorne. Fenzl wurde schließlich bester Zweiter der drei Gruppen. In der Gruppe 2 setzte sich Kilian Meister (TG Neunkirchen) durch. Ebenso ohne Niederlage blieb in der Gruppe 3 Max Kinburg vom TC Amberg am Schanzl. Im Halbfinale ließ Kinburg Fenzl beim 6:0 keine Chance, ebenso sicher zog Meister durch sein 5:2 gegen Samsonov ins Endspiel ein. Dort hatte der Neunkirchener beim 1:5 gegen den Amberger das Nachsehen. Bronze ging an Fenzl, der Samsonov mit 4:3 niederrang.In zwei Gruppen wurden in der U9 weiblich die vier Halbfinalistinnen ermittelt. In der Gruppe ging Rang 1 ohne Niederlage an Nora Wickl (TC Amberg am Schanzl), Zweite wurde Marie-Therese Kandlbinder (1. Regensburger TK). Die Gruppe 2 gewann Valentina Nun (TC RB Regensburg) vor Sissa Nonn (TG Neunkirchen). Das erste Halbfinale zwischen Nun und Kandlbinder ging mit 5:2 an die Rot-Blau-Akteurin, das zweite zwischen Nonn und Wickl mit 5:2 an die Neunkirchenerin. Im Endspiel war Nun eine Klasse für sich und hatte beim 7:0 gegen Nonn keine Probleme. Den dritten Platz sicherte sich Kandlbinder mit 4:2 gegen Nickl.Im gleichen Modus wie die U9 weiblich wurde als letzte Konkurrenz die U9 männlich ausgetragen. In der Gruppe 1 lag Manuel Luber vom TC Grün-Rot Weiden vor Franz Eisend (TC Rot-Weiß Auerbach), in der Gruppe 2 Lorenz Richter vom TSV Beratzhausen vor Paul Lenz (Amberg). Im Halbfinale setzte sich Luber mit einem 6:1 gegen Lenz durch, es folgte ein 4:2 von Eisend gegen Richter nieder. Das Endspiel entschied Luber mit 4:2 gegen Eisend für sich. Den dritten Rang holte sich Lenz mit einem 6:3-Sieg gegen Richter.