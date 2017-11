Das jährliche Tennisturnier des TC Schanzl am Schanzl um den Schanzl-Indoor-Cup beginnt am Freitag, 1. Dezember (14 Uhr), und dauert bis Sonntag, 3. Dezember. Gespielt wird in den Jugendkonkurrenzen 12, 14 und 16 (männlich und weiblich). Das Turnier erfreut sich großer Beliebtheit, was man nicht zuletzt an den hohen Teilnehmerzahlen sieht: 110 Jungen und Mädchen haben gemeldet und freuen sich auf einen fairen Wettkampf miteinander. Gespielt wird in der Schanzl-Tennishalle, aber auch beim TC Rot-Weiß Amberg und beim TC Kümmersbruck. Der Schanzl-Indoor-Cup ist ein DTB-Turnier der Kategorie J-2 - die höchste Jugendkategorie, in der gespielt werden kann. Für gewonnene Matches sammeln die Jugendlichen Punkte für die deutsche Rangliste.