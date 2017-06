Knappe Ergebnisse, Favoritensiege, Überraschungen sowie spannende und faire Matches - die Jugend-Bezirksmeisterschaften, die am Pfingstwochenende erstmals beim TC Amberg am Schanzl über die Bühne gegangen sind, haben all dies geboten.

Die Bezirksmeisterschaften der Jugend wurden erstmals in Amberg ausgetragen, da beim TC Rot-Blau Regensburg zeitgleich ein Bundesligaspiel der Damen ausgetragen wurde. "Die Partien standen durchwegs auf einem hohen Niveau", sagte Bezirksjugendwart Michael Horn.Die U10 weiblich wurde im Gruppenmodus ausgespielt. Letztendlich setzte sich verlustpunkfrei Julia Bauer vom TC Rot-Weiß Cham durch. Zweite wurde Gabriella Shmaev vom TC am Postkeller Weiden. Im Hauptfeld der U10 männlich ging Lukas Ernst vom SV Wenzenbach als Sieger hervor. Er traf im Endspiel auf Toni Böhm vom TC Maxhütte, der beim Stand von 2:6 und 1:4 aufgeben musste. Die Nebenrunde der U10 männlich entschied Marcel Zwetzig von der TG Neunkirchen durch ein 6:1, 6:3 im Finale gegen Andreas Feit (TC Rot-Weiß Amberg) für sich.Einen Favoritensieg gab es im Hauptfeld der U12 weiblich durch Dasya Prinhantoro vom TC Rot-Blau Regensburg. Die Nummer 1 der Setzliste traf im Endspiel auf die Nummer 2, Lou Dettenwanger (TC Amberg am Schanzl), und gewann letztendlich mit 6:1 und 6:3. In der Nebenrunde der U12 weiblich holte sich Sophia Riedinger (TC Mitterteich) mit 7:6 und 6:1 gegen Maya Kullmann (TG Neunkirchen) den Sieg. Für eine kleine Überraschung sorgte im Hauptfeld der U12 männlich hingegen Christopher Schloßmann vom TC Rot-Bau Regensburg. Die Nummer 2 marschierte ebenso sicher ins Finale wie die Nummer 1, Noah Vollmer (TC Amberg am Schanzl). Dort aber setzte sich Schloßmann mit 6:4 und 6:3 durch. Die Nebenrunde der U12 männlich ging an Benedikt Müller (TC Rot-Weiß Amberg), der gegen seinen Teamkollegen Quirin Hofauer mit 6:2 und 6:2 gewann.Bei der U14 weiblich ließ hingegen die Topgesetzte Zoe Ruppert (TC Amberg am Schanzl) im Gruppenmodus keine Zweifel aufkommen, wer Bezirksmeister 2017 werden wird. Sie setzte sich in ihren Matches sicher durch, auch gegen die am Ende zweitplatzierte Johanna Kullmann (TG Neunkirchen) gab es einen sicheren 6:0, 6:1-Sieg. An Spannung und Dramatik kaum zu überbieten war das Finale im Hauptfeld der U14 männlich, in das sich die Topgesetzten Tristan Neumann (TC Amberg am Schanzl) und Calvin Söldner (TC Rot-Blau Regensburg) souverän gespielt hatten. Das Glück des Tüchtigen hatte dort dieses Mal aber die Nummer 2, denn Söldner rang Neumann mit 4:6, 7:5 und 10:6 nieder. In der Nebenrunde der U14 männlich setzte sich Patrick Müller (SV Obertraubling) mit 6:3 und 6:1 gegen Raffael Schlagenhaufer (TC Kümmersbruck) durch.Julia Krieger vom TC Amberg am Schanzl heißt die neue Oberpfalzmeisterin bei der U16 weiblich. Die Nummer 1 gewann all ihre Gruppematches sicher, auch die Vizemeisterin Eva Daschner (SV Wenzenbach) musste beim 2:6 und 1:6 neidlos die Überlegenheit ihrer Kontrahentin anerkennen. Auf dem dritten Rang folgte Sofie Koller (TC Kallmünz), auf dem vierten Charlotte Voit (TC Amberg am Schanzl). In der U16 männlich sorgte die Nummer 2 der Setzliste, Fabian Schürz (SpVgg Hainsacker), für eine Überraschung. Im Finale gegen den Topgesetzten Alexander Fellinger (TC Rot-Blau Regensburg) siegte Schürz mit 6:2 und 6:3.Spannend bis zum letzten Ballwechsel blieben die Doppel-Konkurrenzen in den Altersklassen U16 weiblich und männlich. Bei den jungen Damen hatten Charlotte Voit und Zoe Ruppert gegen Johanna und Maya Kullmann im ersten Satz (7:6) mit erbitterter Gegenwehr zu kämpfen, ehe der zweite deutlich mit 6:1 an die Favoritinnen ging. Bei den Junioren überraschten Tristan Neumann und David Roos gegen das an Position 1 gesetzte Duo Fabian Schürz und Dominik Spieß: Sie rangen das Top-Doppel mit 4:6, 7:6 und 10:5 nieder und durften so die Bezirksmeisterschaft bejubeln.