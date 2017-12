Die Entscheidung ist gefallen und jetzt auch offiziell: Die Damen des TC Amberg am Schanzl spielen auch in der Tennissaison 2018 in der Regionalliga Südost des Deutschen Tennisbundes. Die Konkurrentinnen sind wie im Vorjahr der TC Schwaben Augsburg, der 1. FC Nürnberg, der CaM Nürnberg und Luitpoldpark München II. Neu hinzugekommen sind TC Blau-Weiß Würzburg als Absteiger aus der 2. Bundesliga sowie die beiden Aufsteiger TC Ismaning und MBB SC Manching. Mit dem Aufstieg der Herren des TC Schanzl in die 2. Bundesliga wird 2018 erneut attraktives Tennis in Amberg geboten sein.