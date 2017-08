Eine gesunde Mischung aus Erfahrung und Neustart führte gleich im ersten Jahr zum Erfolg: Das neu gegründete Damenteam des TC Rot- Weiß Amberg schaffte auf Anhieb den Meistertitel. Bestehend aus vielen Neulingen gingen die Damen erstmals in der Kreisklasse 1 an den Start. Vor dem letzten Spieltag stand man bereits als Aufsteiger in die Bezirksklasse 2 fest und leistete sich bei heißen Temperaturen eine einzige Niederlage gegen den TC Rieden. In vier heiß umkämpften Match-Tiebreaks, die die Riedenerinnen alle für sich entschieden, fiel die Begegnung mit 1:5 ungewohnt deutlich aus.

Mit einem Punkt Vorsprung vor den punktgleichen Mannschaften aus Schmidgaden und Kallmünz wurde die Meisterschaft gebührend gefeiert. Die Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, wie Trainerin Yvonne Schüll und Andrea Schübel, und den Neulingen Stephanie Salostowitz, Annika Beck, Marina Bajan und Verena Wießnet war der Schlüssel zum Erfolg. Die Juniorinnen Celine Schüll, Luisa Mertel und Lena Schübel ergänzten das Team.