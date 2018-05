Mit einigen Tagen Verspätung greifen nun auch die Tennisspielerinnen des TC Amberg in das Geschehen der Regionalliga Südost ein. Wegen des Rückzuges des 1. FC Nürnberg zum Auftakt spielfrei, erwartet das Team von Trainer Petr Strobl in ihrer ersten Partie gleich einen den Titelfavoriten.

Zu Gast am Schanzl ist am Sonntag, 6. Mai (11 Uhr), Schwaben Augsburg. Ambergs Trainer Petr Strobl steht im Prinzip das gleiche Aufgebot wie im Vorjahres zur Verfügung, ergänzt durch Martina Borecka (Tschechien). Verschiebungen gab es lediglich in der Rangfolge. In guter Verfassung präsentiert sich derzeit die Nummer eins, Lena Ruppert. In der deutschen Rangliste auf Platz 33, gelang ihr erstmals auch der Sprung in die Weltrangliste auf Rang 999. Mit Borecka an Position zwei kehrt ein bekanntes Gesicht aus glanzvollen Bundesligazeiten zurück. 2014 auf Rang 310 der Weltrangliste, spielt sie heute nur noch auf Vereinsebene und dürfte eine wertvolle Verstärkung sein.Mira Stegmann, Nummer 14 bei den deutschen Juniorinnen und Nummer 93 bei den Damen, musste aufgrund schulischer Verpflichtungen bei Turnieren etwas kürzer treten. Nach überstandener Verletzung versucht sie dennoch ihre Bestform zu erreichen. Interessant ist die Besetzung an Nummer vier mit der ebenfalls erst 17-jährigen Anna Siskova. Sie ist die Tochter der Grande Dame des Amberger Damentennis, Katerina Siskova (Tschechien), die sich selbst noch bereit hält, um gegebenenfalls in die Bresche zu springen. Wegen fehlender Turnierergebnisse findet sich die letztjährige Topspielerin Anita Husaric (Bosnien und Herzegowina) nun auf Rang fünf. Dasselbe gilt für Karolina Vlachova (Tschechien) an Position sechs.Zum Stamm zählt weiterhin Stefanie Ostermann, insbesondere als Doppelspezialistin ist sie unverzichtbar. Von der Papierform her scheinen die Chancen der Ambergerinnen gering angesichts der Phalanx von vier tschechischen Spitzenspielerinnen auf Augsburger Seite. Doch den Gästen fehlt momentan ihre Spitzenspielerin Michaela Bayerlova, die Nummer 28 Deutschlands. Sollte sie nicht dabei sein und die anderen Spielerinnen aufrücken, könnte der eine oder andere Punkt durchaus am Schanzl bleiben.