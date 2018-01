Amberg/Weiden. Diesen Termin sollten sich die oberpfälzer Tennistalente in ihrem Kalender fett anstreichen: Am 20. und 21. Januar finden in den Hallen des TC Amberg am Schanzl und des TC am Postkeller Weiden jeweils ab 9 Uhr die oberpfälzer Jugend-Bezirksmeisterschaften im Einzel statt. Gesucht werden in den beiden Hallen die Bezirksmeister in den Einzel-Altersklassen Junioren U18, Juniorinnen U18, Junioren U16, Juniorinnen U16, Junioren U14, Juniorinnen U14, Junioren U12, Juniorinnen U12, Junioren U10 und Juniorinnen U10 - wobei die Altersklassen U18, U16 und U14 männlich in Amberg spielen, die U14 weiblich, U12 und U10 in Weiden. Für die Bezirksmeisterschaften kann frei gemeldet werden. Es können grundsätzlich nur Spieler/innen teilnehmen, die in der Saison 2018 für einen oberpfälzer Tennisverein spielberechtigt sind. Die teilnehmenden Spieler (alle Spielklassen) müssen bis 15. Januar über das Online-Portal unter www.tennis.de und mybigpoint gemeldet werden.