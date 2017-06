Knappe Ergebnisse, Favoritensiege, Überraschungen sowie spannende und faire Matches - die Jugend-Bezirksmeisterschaften beim TC Amberg am Schanzl standen auf hohem Niveau, was auch Bezirksjugendwart Michael Horn betonte. Gesucht wurden die Bezirksmeister in verschiedenen Altersklassen.

Im Gruppenmodus

Zoe Ruppert souverän

Die U10 weiblich wurde im Gruppenmodus ausgespielt. Julia Bauer (TC Rot-Weiß Cham) setzte sich verlustpunktfrei durch. Zweite wurde Gabriella Shmaev (TC am Postkeller Weiden), Dritte Valentina Uhlig (TC Rot-Blau Regensburg) und Vierte Lilien Combe (TC Waldershof). Im Hauptfeld der U10 männlich ging Lukas Ernst vom SV Wenzenbach als Sieger hervor. Er traf im Endspiel auf Toni Böhm vom TC Maxhütte, der beim Stand von 2:6 und 1:4aufgeben musste. Die Nebenrunde der U10 männlich entschied Marcel Zwetzig (TG Neunkirchen) durch einen 6:1, 6:3-Erfolg im Finale gegen Andreas Feit (TC Rot-Weiß Amberg) für sich.Einen Favoritensieg gab es im Hauptfeld der U12 weiblich durch Dasya Prinhantoro (TC Rot-Blau Regensburg). Die Nummer 1 der Setzliste siegte im Finale gegen Lou Dettenwanger (TC am Schanzl), mit 6:1 und 6:3. In der Nebenrunde der U12 weiblich holte sich Sophia Riedinger (TC Mitterteich) miz 7:6 und 6:1 gegen Maya Kullmann (TG Neunkirchen) den Sieg. Für eine kleine Überraschung sorgte im Hauptfeld der U12 männlich Christopher Schloßmann (TC Rot-Bau Regensburg). Die Nummer 2 marschierte ebenso sicher ins Finale wie die Nummer 1, Noah Vollmer (TC am Schanzl). Dort setzte sich Schloßmann mit 6:4 und 6:3 durch. Die Nebenrunde der U12 männlich ging an Benedikt Müller (TC Rot-Weiß Amberg).Bei der U14 weiblich ließ die Topgesetzte Zoe Ruppert (TC am Schanzl) im Gruppenmodus keine Zweifel aufkommen, wer Bezirksmeister 2017 werden wird. Sie setzte sich in ihren Matches sicher durch, auch gegen die am Ende zweitplatzierte Johanna Kullmann (TG Neunkirchen) gab es einen sicheren 6:0-, 6:1-Sieg. Dritte wurde Luciana Schmidkunz (TC Teublitz), Vierte Gabriela Dvordkova (TC am Postkeller). An Spannung kaum zu überbieten war das Finale im Hauptfeld der U14 männlich, in das sich die Topgesetzten Tristan Neumann (TC Amberg am Schanzl) und Calvin Söldner (TC Rot-Blau Regensburg) souverän gespielt hatten. Söldner rang Neumann mit 4:6, 7:5 und 10:6 nieder.Julia Krieger vom TC Amberg am Schanzl heißt die Oberpfalzmeisterin bei der U16 weiblich. Die Nummer 1 gewann ihre Gruppenmatches, auch Vizemeisterin Eva Daschner (SV Wenzenbach) musste beim 2:6 und 1:6 die Überlegenheit ihrer Kontrahentin anerkennen. In der U16 männlich sorgte Fabian Schürz (SpVgg Hainsacker) für eine Überraschung. Im Finale gegen den Topgesetzten Alexander Fellinger (RB Regensburg) siegte Schürz mit 6:2 und 6:3. In der Nebenrunde U16 männlich setzte sich Simon Kuhl (SpVgg Hainsacker) mit 6:3 und 6:3 gegen Luis Kern (TC Mitterteich) durch.Spannend waren die Doppel-Konkurrenzen in den Altersklassen U16 weiblich und männlich. Bei den jungen Damen gewannen Charlotte Voit und Zoe Ruppert gegen Johanna und Maya Kullmann 7:6 und 6:1. Bei den Junioren überraschten Tristan Neumann und David Roos gegen Fabian Schürz und Dominik Spieß mit 4:6, 7:6 und 10:5.