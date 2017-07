Genauso eng wie am Samstag ging es auch am Sonntag beim TSV 1880 Starnberg zu. Der TC Amberg am Schanzl verlor zunächst alle Einzel der ersten Runde in diesem Regionalligaspiel.

Denn die Starnberger waren bislang immer in Bestbesetzung angetreten - so auch gegen die Amberger. Alle Spiele der ersten Runde gingen verloren und es hieß nach den Einzeln erneut 0:3 aus Schanzl-Sicht. Aber Runde zwei ging komplett an die Gäste: Nicolas Reissig war dabei arbeitslos erfolgreich, denn sein Gegner, Sebastian Prechtel, musste verletzungsbedingt nach dem ersten gespielten Punkt aufgeben.Peter Heller spielte seinen Sieg ähnlich locker runter wie am Samstag. Christopher Patzanovsky legte einen starken Auftritt hin und holte den dritten wichtigen Einzelpunkt, um seine Mannschaft im Rennen zu halten. So stand es erneut 3:3 nach den Einzeln. Teamchef Richard Vogel veränderte die bisherige Doppelaufstellung ein wenig und verhalf seinem Team damit zu einem weiteren Mannschaftserfolg. Da die verletzte Nummer 1 von Starnberg zum Doppel nicht antreten konnte, ging das erste Doppel kampflos an die Schanzl-Herren.Das Doppel Pongratz/Mozgovoy verlor zwar in zwei Sätzen, aber Reissig/Patzanovsky trumpften auf und punkteten zum Gesamtsieg (5:4). Grundlage für die bislang erzielten - so nicht zu erwartenden - Erfolge ist ganz offensichtlich die Tatsache, dass das Team aus Amberg menschlich ausgesprochen gut harmoniert und sich ergänzt. Mannschaft, Teamchef, Betreuer und Vorstand sind begeistert und mit viel Spaß bei der Sache - und das spiegelt sich offensichtlich in den Ergebnissen wider. Zusammen mit dem TC Rot-Blau Regensburg steht der TC Amberg am Schanzl nun nach vier Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Regionalliga.StatistikTSV Starnberg 4:5 Schanzl AmbergSebastian Prechtel - Nicolas Reissig Aufgabe PrechtelDominic Weidinger - Albert Wagner 6:2/7:5Jakob Schnaitter - Peter Heller 0:6/2:6Christian Seraphim - Leopold Gomez Islinger 6:1/6:4Fabian Penzkofer - Christopher Patzanovsky 4:6/3:6Marco Mirneg - Alexander Mozgovoy 6:0/6:2Prechtel (nicht angetreten)/Penzkofer - Heller/WagnerSchnaitter/Seraphim - Reissig/Patzanovsky 5:7/4:6Weidinger/Mirneg - Pongratz/Mozgovoy 6:2/6:1