Der Verbleib in der Regionalliga scheint für die Tennis-Damen des TC Amberg am Schanzl allmählich wahr zu werden. Zunächst galten sie als Tabellenfünfte von acht Mannschaften gemeinsam mit Luitpoldpark München II, TC Siebentisch Augsburg und TV Fürth 1860 als abgestiegen. Denn mit dem TC Weiß-Blau Würzburg und TC Luitpoldpark München I mussten zwei bayerische Absteiger aus der 2. Bundesliga in der Regionalliga Südost aufgenommen werden - und zusammen mit den zwei aufsteigenden Teams bedeutete dies vier Regionalligaabsteiger (Platz fünf bis acht). Laut einer Meldung im "Bayern Tennis", dem Magazin des Bayerischen Tennisverbandes, bleibt Luitpoldpark München I nun in der 2. Bundesliga. Denn Erstligaabsteiger TC Radolfzell und TC Olympia Lorsch, Dritter der 2. Bundesliga, verzichten auf einen Start in Liga zwei. Dadurch dürfe Amberg in der Regionalliga Südost bleiben. Die offizielle Einteilung der Teams erfolgt aber erst am 15. Dezember durch den Deutschen Tennis-Bund.