Am Wochenende lohnt sich ein Besuch beim TC Amberg am Schanzl. Der Verein richtet gleich zwei Turniere parallel aus: Beim Conrad-Schanzl-Nachwuchscup treten von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, namhafte Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U 21 gegeneinander an und kämpfen um Ranglistenpunkte sowie ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 1000 Euro.

Mit Sebastian Grau und Urban Dietrich sind auch zwei Schanzl-Eigengewächse mit von der Partie. Die Nachwuchsspieler reisen aus Hamburg, Berlin, Frankfurt und München an, was den guten Stellenwert des Turniers unterstreicht. Und auch die "Kleinen", die sich beim Jugendcup miteinander messen, nehmen weite Anfahrtswege auf sich. Kein Wunder, denn der Conrad- Schanzl-Jugendcup gehört für die Junioren/Juniorinnen zur U-12-Turnierserie des Deutschen Tennis-Bundes: Das Turnier ist eines von 16 Qualifikationswettkämpfen für die deutschen Jugendmeisterschaften in der Halle, die auch 2017 wieder als Masters ausgetragen werden.Für den Conrad-Schanzl-Jugendcup haben sechs Spieler aus den eigenen Reihen gemeldet, ausgetragen werden neben der U 12 männlich (Jahrgänge 2005/2006) auch die U 14 (Jahrgänge 2003/2004) und U 16 (Jahrgänge 2001/2002) männlich sowie die U 12 und U 14 weiblich. Beginn ist an allen drei Tagen jeweils um 9 Uhr.