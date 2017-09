Der 1. FC Schlicht gewinnt in der Fußball-Kreisklasse Süd auch sein neuntes Spiel, Schlusslicht SV Etzelwang führt zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison, kassiert dann aber sechs Treffer. In Illschwang gibt es drei Elfmeter, und Theuern beendet das Derby gegen Ebermannsdorf zu neunt.

Auch der zuletzt viermal in Serie siegreiche FC Neukirchen schaffte es nicht, den 1. FC Schlicht zu stoppen. Der liegt mit der Maximalpunktzahl (27), dem besten Angriff der Liga (31) und der stärksten Abwehr (6) auf Rang eins, fünf Zähler vor dem SVL Traßlberg.1. FC Neukirchen 2:4 (0:1) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (31.) Dominik Obermeier, 0:2 (56.) Florian Weiß, 0:3 (61.) Moritz Hammer, 1:3/2:3 (62., Foulelfmeter/72., Handelfmeter) Maximilian Witzel, 2:4 (90.+3) Norbert Braun - SR: Karl-Heinz Opel (Bayreuth) - Zuschauer: 246(röt) Die Partie begann mit einer hochkarätigen Chance für den Gastgeber, die Führung erzielte dann aber der Tabellenführer: Nach einem Ballverlust der Neukirchener schob Obermeier den Ball ins leere Tor. Schlicht blieb offensiv, Neukirchen schien verunsichert, ließ die zuletzt gewohnte Stärke im Mittelfeld vermissen, war aber bei einigen Kontern gefährlich. In Pause gab es wohl deutliche Worte, denn die Heimelf spielte nun mit mehr Elan. Doch dann die "kalte Dusche": Der Torwart stand zu weit vor dem Gehäuse und wurde zum 0:2 überlupft. Eine erneute Unordnung in der FCN-Abwehr nutzten die Gäste wenig später zum dritten Treffer. Neukirchen kam durch zwei verwandelte Elfmeter auf 2:3 heran, schöpfte neue Hoffnung und drängte vehement aufs Schlichter Tor. Doch die Gäste blieben hellwach und trafen in der stürmischen Neukirchener Drangphase in der Nachspielzeit zum Endstand.SV Illschwang 3:0 (2:0) SV KauerhofTore: 1:0 (36.) Fabian Hartmann, 2:0 (43.) Mario Heldrich, 3:0 (77., Elfmeter) Markus Waiz - SR: Thomas Schels (ASC Sengenthal) - Zuschauer: 110 - Besondere Vorkommnisse: (41.) Mario Heldrich und (47.) Fabian Hartmann (beide SV Illschwang) vergeben Foulelfmeter(rof) In den ersten Minuten kontrollierten die Gäste das Geschehen, hatten jedoch keine zwingenden Tormöglichkeit. Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Hausherren besser in die Begegnung und übernahmen die Führungsrolle. Es dauerte jedoch noch bis zur 36. Minute, ehe die Mannschaft von Spielertrainer Alex Heldrich in Führung ging. Fünf Minuten später vergab Mario Heldrich die Möglichkeit zum 2:0, als er mit einem Foulelfmeter an SVK-Torhüter Marco Bohmann scheiterte. Kurz vor der Pause gelang Mario Heldrich auf Zuspiel von Manuel Koller dann doch das 2:0. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hätte der SV Illschwang/Schwend das vorentscheidende 3:0 - wiederum durch einen Foulelfmeter - erzielen können, doch auch Fabian Hartmann scheiterte am Gästetorwart. Der SVK steckte nicht auf und drängte auf den Anschlusstreffer. Dadurch boten sich einige Kontermöglichkeiten, die der SVI jedoch nicht erfolgreich abschloss. Es brauchte einen dritten Elfmeter, den Kapitän Markus Waiz sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.SpVgg Ebermannsdorf 1:2 (0:1) TSV TheuernTore: 0:1 (2.) Michael Weiser, 1:1 (67.) Dominik Fischer, 1:2 (75.) Wadim Kiritschko - SR: Jürgen Urban (TV Bodenwöhr) - Zuschauer: 300 - Gelb-Rot: (80.) Karl Barth (Theuern) (90.+1.) und Felix Hahn (Theuern) beide wegen wiederholtem Foulspiels(mbn) Seit Langem kam es mal wieder zu einem Nachbarschaftsderby zwischen der SpVgg Ebermannsdorf und dem TSV Theuern. Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie nicht verlieren wollten. Die Gäste gingen früh in Führung. Dominik Fischer erzielte den 1:1-Ausgleich. Aber eine Viertelstunde vor Abpfiff gelang Wadim Kiritschko der 1:2-Endstand, als er eine Hereingabe von Michael Weiser über die Linie grätschte. Ein Remis wäre gerecht gewesen. Schiedsrichter Urban musste in der zweiten Hälfte öfter in die Tasche greifen, zwei Spieler des TSV mussten vom Platz.FC Großalbershof 6:2 (4:1) DJK UrsensollenTore: 0:1 (14., Elfmeter) Thomas Kotzbauer, 1:1 (30., Elfmeter) Waldemar Erhardt, 2:1/3:1/4:1 (33./38./45.) Mathias Wedel, 5:1 (53.) Aldar Shuble, 5:2 (78.) Lukas Graml, 6:2 (87.) Ali Al Baaj - SR: Markus Schreiner (SV Inter Amberg) - Zuschauer: 75 - Rot: (36.) Andreas Kotzbauer (DJK), Foulspiel(fnk) Nach der frühen Führung der Gäste durch einen umstrittenen Elfmeter boten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Der Ausgleich fiel ebenfalls durch einen Elfmeter. Drei Minuten später stand DJK-Torwart Markus Forster stand zu weit vor seinem Kasten, dies nutzte Mathias Wedel mit einem Lupfer zur 2:1-Führung. Kurz darauf sah der Ursensollener Andreas Kotzbauer nach einem Foulspiel die Rote Karte. Die Forsthofer spielten von nun an überlegen und erhöhten durch einen Doppelschlag von Mathias Wedel auf 4:1. Mit einem Schuss durch die Beine des Torwarts gelang Aldar Shuble der fünfte Treffer. Eine der wenigen Abwehrfehler des FC Großalbershof nutzte Lukas Graml zum 2:5. Die Hausherren blieben spielbestimmend und die wenigen Ursensollener Möglichkeiten wehrte Ersatztorwart Klaus Rösch ab. In der Schlussphase drückten die Forsthofer nochmals und erhöhten das Ergebnis noch auf 6:2.SVL Traßlberg 2:1 (0:0) SV Hahnbach IITore: 0:1 (55.) Michael Pozywio, 1:1/2:1 (75./81.) Michael Behrend - SR: Josef Schierlinger (SV Kauerhof)- Zuschauer: 85 - Besondere Vorkommnisse: (81.) Thomas Behrend (SVL) scheitert mit Foulelfmeter an Johannes Wolf(degr) Die Gäste erwiesen sich als die erwartet spielstarke Mannschaft. So hatte der SVL in der 22. Minute Glück, als ein Freistoß von Simon Dehling lediglich am Pfosten landete. In der 27. Minute kam die Heimelf zur einzigen Torchance in der ersten Hälfte. Eine gut getimte Flanke von Johann Henschke brachte Lukas Bellmann frei stehend nicht im Gästetor unter. Auch nach der Pause war der SVH engagierter. So nutzte Michael Pozywio in der 55. Minute die Unordnung in der SVL-Hintermannschaft und erzielte im Nachschuss das 0:1. Der SVL bäumte sich nun auf und fand zunehmend besser ins Spiel. In der 75. Minute erzielte Michael Behrend den Ausgleich, als er einen Traumpass seines Bruders aufnahm und unhaltbar ins linke untere Eck schoss. Die Schlussphase hatte es in sich: In der 79. Minute verweigerte der Schiedsrichter dem SVL noch einen Handelfmeter. Nur zwei Minuten später zeigte er dann doch auf den Elfmeterpunkt, als der durchgebrochene Johann Henschke gefoult wurde. Thomas Behrend scheiterte mit dem Strafstoß aber am guten Gästetorhüter. Michael Behrend reagierte jedoch am schnellsten und schob den Abpraller zum etwas glücklichen 2:1 in die Maschen.SV Köfering 1:0 (0:0) SV Raigering IITor: 1:0 (75.) Michael Belmer - SR: Mario Baumgartner (DJK Dürnsricht) - Zuschauer: 50(svk) Die erste Hälfte war geprägt von der Taktik, es gab viele Mittelfeldszenen, auf beiden Seiten aber keine nennenswerten Torchancen. Auch in Hälfte zwei war das Spiel sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Heimelf. Die Erlösung für die Köferinger kam in der 75. Minute. Einen schönen Pass in die Spitze von Andreas Ebenhöch verwandelte der eingewechselte Michael Belmer sehenswert. Im Anschluss verwalteten die Köfering die Führung souverän.SV Etzelwang 2:7 (2:1) TuS HohenburgTore: 0:1 (3.) Ludwig Semmler, 1:1 (26.) Benjamin Schierl, 2:1 (37.) Sebastian Miszka, 2:2 (49.) Oktay Türksever, 2:3 (57.) Michael Landshammer, 2:4 (65.) Oktay Türksever, 2:5 (70.) Daniel Anderson, 2:6 (82.) Michael Semmler, 2:7 (84.) Michael Landshammer - SR: Phillip Ebner (Sittenbachtal) - Zuschauer: 60(spe) Die Niederlagenserie des Tabellenletzten setzte sich auch beim direkten Mitkonkurrenten um den Klassenverbleib fort. Gleich zu Beginn nutzte der Hohenburger Spielgestalter Ludwig Semmler Abstimmungsschwierigkeiten in der neuformierten SV-Defensive zum frühen 0:1. Erst ab der 20. Minute stabilisierten sich die Gastgeber und setzte einige Akzente nach vorne. Nach Vorarbeit von Matthias Fenzel brauchte Schierl nur noch zum Ausgleich einschieben. Die 2:1-Pausenführung besorgte Sebastian Miszka mit einem direkt verwandelten Freistoß. Die erste Führung in der laufenden Saison gab dem Heimteam allerdings keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die Abwehr musste in der zweite Hälfte wieder sechs Gegentore hinnehmen. So konnten sich nahezu alle Hohenburger Offensivspieler nach Belieben in die Torschützenliste eintragen. Der SVE zeigte sich einmal mehr viel zu fahrig und fehleranfällig; vor allem aber in puncto Einsatz und Laufbereitschaft klar verbesserungswürdig.