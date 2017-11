Keine Punkte brachte die Allerheiligen-Woche für die drei Amberg-Sulzbacher Teams auf Ebene des Tischtennis-Bezirkes Oberpfalz. Der TuS Schnaittenbach II hatte in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren den Tabellennachbarn FSV Berngau zu Gast. Die Ehenbachtaler erwischten einen sehr schlechten Start. Alle drei Eingangsdoppel - zwei davon im Entscheidungssatz - gingen an die Gäste aus dem Kreis Neumarkt.

Stanislav Bosina (3:2 über Roland Schuster) und Michael Rogner (3:1 über Martin Kreuzer) an der Spitze sowie das Schlusspaarkreuz Holger Strobl (3:2 gegen Bernhard Lang) und Klaus Baierl (3:0 gegen Andreas Oettl) brachten die Hausherren zur "Halbzeit" auf 4:5 heran. Die Berngauer bauten mit drei Siegen ihre Führung auf 8:4 aus. Schnaittenbach gab sich aber noch nicht geschlagen. Matthias Stepan (3:1 gegen Fabian Blomenhofer), Holger Strobl (3:0 gegen Andreas Oettl) und Klaus Baierl (3:0 gegen Bernhard Lang) ließen den TuS wieder auf ein Remis hoffen.Aus dem ersehnten Punktgewinn wurde aber nichts. Holger Strobl/Klaus Baierl holten gegen Martin Kreuzer/Sebastian Blomenhofer einen 0:2-Rückstand auf. Im Entscheidungssatz mussten die beiden Schnaittenbacher mit 6:11 ihren Gegner den Erfolg überlassen. So gingen mit einem 9:7 zwei wichtige Punkte an den Konkurrenten um den Ligaerhalt.Ohne seine Nummer zwei Jonas Grünwald trat der TTC Kolping Hirschau in der 3. Bezirksliga-West-Herren beim ASV Neumarkt an. Mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln gingen die Kaolinstädter in die Einzel. Dort schafften sie aber nur drei Punkte. Philipp Amann und Markus Dietrich bezwangen Marco Sommer und in der Mitte hielt sich Anton Brumbach an Christian Gayr schadlos. Das Schlusspaarkreuz ging an die Hausherren. So blieben am Ende mit 9:5 beide Zähler in Neumarkt.Die Damen des FC Freihung bleiben weiter Schlusslicht der 3. Bezirksliga-Nord/Ost . Auch im fünften Saisonspiel blieb das Team um Spitzenspielerin Teresa Roth sieglos. Der gastgebende TSV Detag Wernberg II setzte sich mit 8:4 durch. Die vier Freihunger Punkte erzielten Teresa Roth und Elke Wittmann (je 2).