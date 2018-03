Die besten Teams der Altersklasse Schüler A treffen sich am Wochenende in Hirschau zur Ermittlung des Bayerischen Mannschaftsmeister im Tischtennis. Die Spiele beginnen am Samstag, 3. März, um 11 Uhr in der Turnhalle der Schule in Hirschau. Zunächst werden regional getrennt die Nord- und Südbayernmeister ausgespielt. Im Norden kämpft bei den Jungen der Oberpfalzvertreter TV Nabburg gegen die Teams vom TV Hilpoltstein (Mittelfranken), TSV Unterlauter (Oberfranken) und TSV Bad Königshofen Unterfranken). Nabburg beginnt um 11 Uhr gegen Königshofen. Aus dem Süden kommen der FC Bayern München (Oberbayern Ost), der TSV Gräfelfing (Oberbayern-West), die TSG Augsburg-Hochzoll (Schwaben) und der TTC Fortuna Passau (Niederbayern).

Bei den Schülerinnen A trifft im Nordbereich der Oberpfalzvertreter TSV Klardorf auf den SC Puhlheim (Mittelfranken), den TSV Unterlauter (Oberfranken) und den TV/DJK Hammelburg (Unterfranken). Letzter ist um 11 Uhr erster Gegner der Klardorferinnen. Aus dem Süden reisen die TSG Thannhausen (Schwaben) mit zwei Teams, die DJK Landshut (Niederbayern) und der TV Feldkirchen an. Die Plätze eins und zwei der Regionalmeisterschaften spielen am Sonntag, 4. März, ab 9 Uhr den Bayerischen Mannschaftsmeister aus. Für die Teams auf den Rängen drei und vier stehen die Platzierungsspiele von Platz fünf bis acht an.