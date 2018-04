Johanna Dietrich und Christian Joch (beide DJK SB Regensburg) gewannen das Ranglistenturnier des Tischtennisbezirkes Oberpfalz. Bei der letzten Auflage der Veranstaltung blieb Joch in den sechs Durchgängen der nach dem Schweizer-System ausgespielten Rangliste ohne Niederlage. Die einzigen beiden Sätze gab der Landesligaspieler in Runde eins gegen den Ligakonkurrenten Elias Grünwald (TuS Schnaittenbach) und in Runde drei gegen Florian Ritter (SV Neusorg) ab. Den zweiten Platz bei den Herren sicherte sich Markus Hummel, der für den Landesligisten TTSC Kümmersbruck aktiv ist. Seine einzige Niederlage (0:3) bezog er gegen den späteren Gewinner Christian Joch. Dritter mit zwei Niederlagen wurde Florian Ritter (SV Neusorg). Er verlor jeweils 1:3 gegen Joch und Hummel.

Bei den Damen hatten nach sechs Runden Johanna Dietrich und Sabine Aumeier (TV Schierling) je eine Niederlage auf dem Konto. Die Regensburger Regionalspielerin verlor in Durchgang vier gegen ihre in der Oberliga-Mannschaft aktive Vereinskollegin Lisa Saur mit 0:3. Die Bayernligaspielerin aus Schierling unterlag in Runde drei Johanna Dietrich 1:3. Damit wiesen Dietrich und Aumeier je eine Niederlage auf. Weil auch die Buchholzzahl gleich war, entschied der direkte Vergleich zugunsten der Regionalspielerin. Platz drei ging an Lisa Saur.Die jeweils Ersten und Zweiten vertreten die Oberpfalz am 2./3. Juni beim bayerischen Top 24 in Putzbrunn.