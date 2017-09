Einen insgesamt guten Einstand feierten die Bezirksligateams des Tischtenniskreises Amberg zum Auftakt der Saison 2017/18. Bei vier Duellen gegen Mannschaften aus anderen Oberpfälzer Kreisen gab es drei Siege. Die einzige kreisinterne Paarung sah die Heimmannschaft am Ende vorne.

Hirschau siegt

Hahnbach vorne

Freihung patzt

Schnaittenbach gemischt

Und dieses Team heißt TTC Kolping Hirschau I. Der Absteiger aus der 2. Bezirksliga empfing zum Saisonstart in der 3.Bezirksliga-West-Herren den Vorjahresfünften TTC Luitpoldhütte I. Beide Mannschaften mussten mit Andreas Stadler (Hirschaus Nr. 6) und Roland Wiesgickl (Luitpoldhüttes Nr. 4) jeweils auf einen Stammspieler verzichten. Für rutschten Dominik Zach bzw. Thomas Göldner ins Team.Die Gastgeber erwischten mit 2:1 aus den Doppeln den besseren Start und gingen mit 2:1 in die Einzel. Hier besaßen die Kaolinstädter im Spitzenpaarkreuz (3:1) einen entscheidenden Vorteil. In der Mitte und im Schlusspaarkreuz teilten sich beide Teams die Punkte. Ausschlaggebend für den Sieg der Hirschauer war, dass im zweiten Durchgang Robert Dotzler und Dominik Zach an Nr. 5 bzw. 6 erfolgreich waren und das 9:6 der Gastgeber sicherten.Der Vizemeister der Saison 17/18, der SV Hahnbach, musste gleich beim Vorjahresdritten BSC Woffenbach I auflaufen. Beide gingen ohne ihren Stamm-Sechser an die Tische. Beim BSC ersetzte Stefan Baier Wolfgang Hermann und beim SV rückte Andreas Lindner für Bastian Freisinger nach. Beide blieben aber erfolglos.Hahnbach schaffte mit dem Gewinn der drei Eingangsdoppel eine optimale Ausgangsposition. Doch die Woffenbacher wehrten sich und kamen bis zur Halbzeit auf 4:5 heran. In Durchgang zwei ließen die SV-ler jedoch nur noch eine Niederlage zu und holten sich ein letztendlich verdientes 9:5. Beste Hahnbacher waren Laszlo Harasztovich und Alan Macziek mit je zwei Einzelerfolgen.Im Duell zweier Aufsteiger feierte der TuS Rosenberg II auch ohne seine Nr.2 Christian Jendretzke auf den Tischen der DJK Neumarkt II einen knappen 9:7-Sieg. Die DJK hatte mit Jürgen Wutz (Nr. 1) und Joachim Brandel gleich zwei Stammkräfte nicht mit an Bord.Rosenberg profitierte in dieser Begegnung vom Übergewicht in den Doppeln. Nach 2:1 zum Start sicherten Jürgen Wieczorek/Andreas Schiller mit einem ungefährdeten 3:0 über Wolfgang Forster/Christoph Schwemmer den knappen Erfolg. In den Einzel teilten man sich die Punkte mit 6:6 gerecht auf.Die Damen des FC Freihung sind mit einer 2:8-Niederlage in die Spielrunde der 3.Bezirksliga-Nord/Ost gestartet. Auf den Tischen der TSG Mantelweiherhammer konnte Freihung bis zum 2:3 mithalten. Nach fünf Einzelniederlagen in Folge blieben beide Zähler in Mantel. Beste Freihungerin war Anna Träger. Sie gewann ihr erstes Einzel gegen Christine Adam und zusammen mit Jutta Biller ein Doppel.Mit einer gemischten Mannschaft aus beiden Geschlechter geht der TuS Schnaittenbach I in die Saison der Oberpfalzliga-Jungen. Angeführt von Nils Baierl, der auch bei den Herren II in der 2. Bezirksliga zum Einsatz kommt, nahm das Team die erste Hürde mit Bravour. Vor heimischer Kulisse feierte die Mannschaft gegen den TSV Waldershof einen ungefährdeten 8:2-Erfolg.Julia Finster und Hanna Träger, die für Christian Schmid zum Einsatz kam, hielten sich knapp 2:3 verlorenem Doppel in den Einzeln schadlos.