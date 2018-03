Der Meister der 3. Bezirksliga-West-Herren, der SV Hahnbach, beendet die Saison 2017/18 ungeschlagen. Die Hahnbacher setzten sich am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den zweitplatzierten TV Amberg mit 9:3 durch. Für Furore sorgten erneut die Damen des FC Freihung. Sie feierten in eigener Halle gegen die SpVgg Pfreimd mit 8:5 ihren vierten Sieg in Folge. Ansonsten verlief der vergangene Spieltag in den Ligen des Tischtennis-Bezirkes Oberpfalz ohne größere Vorkommnisse.

Die Luft an der Spitze der 2. Bezirksliga-Süd-Herren scheint für den TuS Rosenberg immer dünner zu werden. Nachdem 9:7 gegen Sinzing mussten die Mannen um Spitzenspieler Michael König gegen den achtplatzierten FSV Berngau ebenfalls über die gesamte Distanz gehen. Nach 1:2 in den Eingangsdoppeln schafften Michael König und Wolfgang Höfer (2) in den Spitzeneinzeln drei Punkte. Während Höfer Roland Schuster und Martin Kreuzer bezwang, konnte König nur Schuster besiegen. In der Mitte teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Ignaz Berger und Manuel Weitzer unterlagen gegen Sebastian Blomenhofer. Dafür hielten sie sich an Fabian Blomenhofer schadlos. Im Schlusspaarkreuz bezwang Markus Munker in Durchgang 1 die Berngauer Nr. 6 Bernhard Lang mit 3:0. Der für den verletzten Alexander Nedostup ins Team gerutschte Andreas Schiller gewann gegen Lang ebenfalls 3:0. Damit führte der TuS vor dem Schlussdoppel mit 8:7. Als dann Michael König/Wolfgang Höfer gegen Martin Kreuzer/Sebastian Blomenhofer 3:1 siegten, fiel den Hausherren ein riesiger Stein vom Herzen. Mit dem 9:7 über das Team aus dem Kreis Neumarkt bleibt der TuS am Spitzenreiter Post/Süd Regensburg dran.SV Hahnbach gegen TV Amberg, also Erster gegen Zweiten lautete die letzte Begegnung in der 3. Bezirksliga-West-Herren. Während die Turner in Bestbesetzung angereist waren, leistete sich Hahnbach den Luxus aus der Stammsechs nur die Nummer 1, Laszlo Haraztovich, und Nr. 2, Petr Vicherek, aufzubieten. Bastian Freisinger, Michael Weiss und Christopf Marxer aus der Zweiten sowie Dietrich Fehler aus der Dritten komplettierten das SV-Team. Die Sechs reichten aber aus, den TV Amberg mit 9:3 zu bezwingen. Für den TV punkteten Miroslav Vucicevic, Ralf Deiler und das Doppel Ralf Deiler/Markus Meier. Mit dieser Niederlage belegte die Turner Rang drei, der BSC Woffenbach zog noch vorbei.Denn die Woffenbacher beendeten die Runde mit einem 9:5-Heimsieg über den TTC Luitpoldhütte. Bei den Amberger Vorstädtern waren Stephan Kerschensteiner, Peter Lippl, Josef Wiesgickl, Horst Hartl und das Doppel Kerschensteiner/Lippl erfolgreich. Franz Schön und Ersatzmann Dieter Wölfl gingen leer aus.Der TTC Hirschau behauptete mit einem überraschend deutlichen 9:1 über den in Bestbesetzung angereisten ASV Neumarkt den vierten Platz. Den Ehrenpunkt der Gäste holten Michael Hofmann/Marco Sommer gegen das Hirschauer Duo Jonas Grünwald/Dominik Zach. Der TuS Rosenberg II knüpfte beim Henger SV an die schwachen Vorstellungen der vergangenen Wochen an. Nach 0:3-Doppelstart erzielten Günter Luber (2) und Jürgen Wieczoreck (2) die Punkte bei der 4:9-Niederlage.