Ihren zweiten Saisonerfolg feierten die Tischtennisspieler des TuS Schnaittenbach in der Oberpfalzliga-Jungen . In bester Aufstellung gewannen sie beim TV Wackersdorf II klar mit 8:1. Den einzigen Punkt gab Julia Finster im Duell gegen Susanne Krapol ab. Eine gute Leistung bot bei Wackersdorfer Sarah Zahradnik. Die C-Schülerin verlangte Nils Baierl und Max Brendel bei den 2:3-Niederlagen alles ab.

Nur ein Remis sprang beim ersten Auftritt der beiden Vertreter des Kreises Amberg in der 2. Bezirksliga-Jungen heraus. Die Punkteteilung holte der SV Illschwang an den Tischen des TSV Berching. Ohne seine Nummer zwei Hannes Pickel und ohne die Nummer drei Luca Walther war trotz eines Ballverhältnisses von 490:469 für Illschwang nicht mehr zu holen.Mit einer 5:8-Niederlage beim SV Burgweinting startete Aufsteiger TTSC Kümmersbruck in die neue Runde. Nach ausgeglichenen Doppeln gerieten die TTSC-Spieler mit einer 1:3 Bilanz aus dem ersten Einzeldurchgang ins Hintertreffen. Diesen Rückstand konnten Lukas Player und Co. nicht mehr ausbügeln. So blieben beide Zähler im Kreis Neumarkt.Kurzen Prozess machte der SV Hahnbach am zweiten Spieltag der 3. Bezirksliga-West-Herren . Bei Aufsteiger DJK Germania Neumarkt II ließen die ohne Bastian Freisinger angetretenen Hahnbacher nur sechs Satzgewinne des Gastgebers zu. Den ohne Jürgen Wutz (Nummer eins), Dieter Gerhart (Nummer drei) und Joachim Brandl agierenden Neumarktern blieb beim 0:9 der Ehrenpunkt versagt.Eine packende Partie lieferten sich der heimische Henger SV und der TTC Kolping Hirschau. Acht der 16 Spiele gingen in den Entscheidungssatz. Viermal siegten die Hausherren und viermal punkteten die Kaolinstädter. Beste TTC-Akteure beim 8:8-Unentschieden waren die Spitzen Philipp Amann und Jonas Grünwald mit je zwei Erfolgen.Der TV Amberg erzielte zum Saisonauftakt beim ASV Neumarkt mit einem 9:5 gleich den ersten Sieg. Beide Teams mussten mit Navintan Manavalan und Ralf Deiler beziehungsweise mit Michael Hoffman und Bernhard Krauser auf je zwei Stammleute verzichten. Die Amberger schienen mit Paul Findling und Richard Heigl die bessere Ersatzwahl getroffen zu haben. Sie steuerten drei Einzelpunkte zum Sieg bei.Der TuS Rosenberg II kam in Bestbesetzung zu seinem zweiten Sieg. In der mit neun Fünf-Satz-Spielen sehr spannenden Begegnung lieferte sich Christopher Walther im letzten Einzel einen wahren Krimi, verspielte eine 2:0-Satzführung. Im Entscheidungssatz behielt er mit 14:12 die Oberhand und sicherte seinem TuS ein knappes 9:6.Als eine Nummer zu groß für den FC Freihung erwies sich in der 3. Bezirksliga-Nord/Ost-Damen der TSV Blaibach. In der einseitigen Begegnung verbuchten die Gastgeberinnen nur zwei Siege. Elke Wittmann bezwang Patricia Biegerl und das Doppel Teresa Roth/Anna Träger behauptete sich gegen Patricia Biegerl/Kathrin Lehneis. Nach der 2:8-Niederlage finden sich die FC-Damen am Tabellenende wieder.