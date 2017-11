Die Bezirksliga-Mannschaften aus dem Tischtenniskreis Amberg hatten sich für das vergangene Wochenende eine positivere Bilanz ausgerechnet. Doch am Ende blieb es bei vier Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen. Im kreisinternen Duell der beiden Aufsteiger kam der TuS Rosenberg II in der 3. Bezirksliga-West-Herren zu einem 9:4 über den TV Amberg II. Der TuS ging mit einer 2:1-Führung in die Einzel. In den folgenden Einzeln steuerten Jürgen Wieczorek und Christian Jendretzke je zwei Punkte bei. Bester Turner war Felix Weiser mit ebenfalls zwei Siegen.

Eine unerwartete Niederlage kassierte der TuS Schnaittenbach in der Oberpfalzliga-Jungen. An den Tischen des bis dato sieglosen SV Runding fiel sie mit 2:8 mehr als deutlich aus. Nach einem 0:2 aus den Doppeln lief es auch in den Einzeln alles andere als gut für die Ehenbachtaler. Nur Max Brendel und Anna Träger konnten für den TuS punkten. Diese zweite Niederlage in Folge hat die Ehenbachtaler wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Niederlage Nummer drei musste der TV Amberg in der Oberpfalzliga-Mädchen hinnehmen. Die letztplatzierten Turnerinnen unterlagen dem TSV Stulln klar mit 2:8. Die beiden Zähler des TV verbuchten Lea Eckert und Narissa Radowan gegen Andonia Heigl.Ohne sein Spitzenpaarkreuz Stanislav Bosina und Nils Baierl unterlag der TuS Schnaittenbach II beim TSV Neutraubling mit 4:9. Diese Niederlage hatte sich bereits nach den Doppeln abgezeichnet. Alle drei gingen an die Hausherren. An Nr. 1 und 2 konnte nur Michael Rogner mit einem 3:0 gegen Alexander Hamann punkten. Als bester Ehenbachtaler entpuppte sich Matthias Stepan. Er fertigte Christian Katzenmeyer und Gregor Gramm ab. Holger Strobl verpasste knapp mit 2:3 einen Zähler gegen Gregor Gramm. Während Nachwuchsmann Felix Hiemer eine knappe 2:3-Niederlage gegen Stefan Baumer einstecken musste, bezwang Klaus Baierl Kevin Barteck mit 3:1 Die dritte Niederlage bedeutet das Abrutschen auf Rang 8.Ohne Martin Dvorak, Christian Banzer und Alain Maczek kam der SV Hahnbach in der 3. Bezirkliga-West-Herren beim ASV Neumarkt nicht über ein 8:8 hinaus und büßte so seinen ersten Zähler ein. Dank eines fulminanten Endspurts von 5:2 verhinderte das Rumpfteam die drohende erste Niederlage. Erstmals in Bestbesetzung besiegte der TTC Kolping Hirschau den BSC Woffenbach verdient mit 9:6. Robert Dotzler holte beide Einzel. Die fünf anderen Kaolinstädter trugen je ein Einzel zum späteren Sieg bei.Den erhofften doppelten Punktgewinn erzielte der Luitpoldhütte mit 9:2 bei der DJK Germania Neumarkt II. Mit vier Zählern rückten die Amberger Vorstädter auf Rang fünf vor.Der FC Freihung bleibt in der 3. Bezirksliga-Nord/Ost-Damen weiter ohne Punktgewinn. Im Heimspiel gegen den FC Chamerau III konnten sich nur Anna Träger und das Doppel Elke Wittmann/Birgit Baldauf in die Siegerliste eintragen. So chancenlos wie es das 2:8 glauben machen will, waren die Hausherrinnen nicht. Drei Einzel waren erst im Entscheidungssatz an die Gäste gegangen. Jutta Biller war zweimal die Leidtragende.