Die Jungen des SV Illschwang sorgten am letzten Vorrundenspieltag der 2. Bezirksliga-Süd für einen heftigen Paukenschlag. Sie überfuhren den bislang noch verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Burgweinting und siegten 8:1. Mit diesem Erfolg beschenkten sie sich vor heimischer Kulisse selbst und sicherten sich den inoffiziellen Halbzeittitel.

Die Gastgeber erwischten einen Superstart in die Topbegegnung und gewannen beide Eingangsdoppel. Als Julian Marx im ersten Einzel gegen Maximilian Schützeneder einen 0:2-Rückstand aufholte und den fünften Satz mit für sich entscheiden konnte, war die Widerstand der Burgweintinger gebrochen.Einzig Denis Tran wehrte sich noch und schaffte im zweiten Fünfsatzmatch der Begegnung den Ehrenpunkt über David Schütz. Illschwang überwintert nach diesem Erfolg auf Platz 1 und hätte nichts dagegen auch am Saisonende ganz oben zu stehen.Im Kreisduell der 2. Bezirksliga-Süd-Herren mussten der gastgebende TuS Schnaittenbach II und der TuS Rosenberg jeweils auf zwei Stammkräfte verzichten. Bei den Ehenbachtalern fehlte mit Stanislv Bosina und Nils Baierl das komplette Spitzenpaarkreuz. In Ignaz Berger und Manuel Weitzer hatte Rosenberg seine ganze Mitte zu ersetzen. Während die Hausherren mit Lukas Heindl und Felix Hiemer zwei gute Ersatzkräfte aufboten, mussten die Gäste neben Jürgen Wiezcoreck aus den Herren II noch Georg Weitzer aus den Herren IV aufbieten. Das sollte sich am Ende zum Nachteil auswirken. Gerade die Duelle der Ersatzleute entschieden die Begegnung. Hier holten die Schnaittenbacher alle vier Spiele und mit 9:5 den Gesamtsieg.Der TV Amberg bleibt in der 3. Bezirksliga-West-Herren dem spielfreien Spitzenreiter SV Hahnbach auf den Fersen. Die Amberger Turner fertigten Schlusslicht DJK Germania Neumarkt II mit 9:0 ab. Die ohne ihr Spitzentrio angereisten Gäste schafften insgesamt nur fünf Satzgewinne. Der ASV Neumarkt bezwang den ohne sein Spitzenpaarkreuz (Jürgen Wieczoreck und Christian Jendretzke) angetretenen TuS Rosenberg II mit 9:5. Nach dem 1:2 aus den Doppeln punkteten vorne Andreas Schiller und Sandra Grassler gegen Neumarkts Nr. 2 Michael Hoffmann. In der Mitte blieb Günter Luber gegen Stefan Hoffmann und Christian Gayr ungeschlagen. Rosenbergs Ersatzleute Adrian Apostol und Alexander Kwint erwiesen sich als zu schwach und blieben erfolglos.Einen wichtigen Zweier holte der TTC Luitpoldhütte. Auch ohne seine Nr. 1 Stephan Kerschensteiner und ohne Roland Wiesgickl bezwangen die Amberger Vorstädter den Henger SV mit 9:4. Den Grundstein dafür hatte der TTCmit einem 3:0-Doppelstart gelegt. Einzelsiege von Peter Lippl und Horst Hartl (je 2) sowie Josef Wiesgicl und Helmut Zintl besorgten den Rest.