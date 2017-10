Die Turnhalle der Erasmus-Grasser-Schule in Schmidmühlen ist am Sonntag, 8. Oktober, Schauplatz der Tischtennis-Kreiseinzelmeisterschaften. Erstmals werden die Titelkämpfe für Damen und Herren sowie Mädchen und Jungen an einem Termin ausgetragen. Ausgerichtet werden die Meisterschaften des Kreises Amberg vor der Tischtennisabteilung der SG Schmidmühlen. Beginn ist um 9.30 Uhr mit den Nachwuchsklassen Jugend, Schüler A, Schüler B und Schüler C. Die Damen A, B und C sowie die Herren A, B, C und D setzen um 12.30 Uhr die Titelkämpfe fort.

KegelnMit glanzlosem Sieg an die SpitzeAmberg. (pam) Durch einen 5:3 (3063:3027)-Arbeitssieg haben die Keglerinnen von FEB Amberg die Tabellenführung in der Bayernliga übernommen - obwohl sie auf eigenen Bahnen wieder nicht durchwegs überzeugten. Die Partie verlief von Anfang an eng, Annette Krieger (514) startete gegen Silvia Thürer (521) verheißungsvoll, konnte aber dann an den ersten Durchgang nicht mehr anknüpfen. Ähnlich spannend ging es bei Anja Kowalczyk (534) gegen Rebecca Braun (520) zu. Tanja Immer haderte gegen Diana Spintzyk mit den Bahnen und schaffte es nicht, die Schwächephasen ihrer Gegnerin auszunutzen (495:518 ). Silke Kirchberger startete gegen Simone Schmid schwach, doch die Regensburgerin brach regelrecht ein, so dass Kirchberger mit 486:436 gewann.Mirjam Pauser erwischte gegen die stärkste Gästespielerin Jennifer Petrik einen kompletten Fehlstart, arbeitete sich dann aber Schritt für Schritt heran. Mit 532:540 unterlag die Ambergerin zwar knapp, hatte aber etliche wichtige Zähler zurückerkämpft. Tamara Böllath begann gegen Petra Strutz ebenfalls dürftig, ließ sich aber dadurch nicht aus dem Konzept bringen und setzte sich schließlich mit 502:492 durch. Mit 6:0 Punkten gehen die FEB-Keglerinnen nun in eine einwöchige Spielpause. Im Auswärtsspiel gegen Burgfarrnbach bedarf es allerdings einer Leistungssteigerung.FAF Hirschau meldet sich zurückHirschau. (kbe) Nach zwei Niederlagen zeigten die Bayernligakegler von FAF Hirschau die richtige Reaktion und stellten beim 7:1-Sieg gegen den TV Eibach mit 3620:3411 Holz eine neue Heimbestleistung auf. Überragend war Milan Wagner mit neuem persönlichen Rekord von 655 Kegel. Michael Plößel (606) brachte die Hirschauer gegen Frank Schonert (572) in Führung, Marcus Gevatter hatte gegen Ulrich Wittenberg alle Hände voll zu tun und unterlag letztlich knapp mit 589:597.Dominik Benaburger entschied das Duell gegen Holger Fuchs mit 566:537 für sich. Jugendspieler Benedikt Ronz musste gegen Rene Brendel (577) seinem zweiten Einsatz an diesem Tag Tribut zollen, ging im zweiten Satz förmlich, drehte das Duell aber noch und holte mit persönlicher Bestleistung von 589 Holz den Mannschaftspunkt. Milan Wagner glänzte gegen Marcus Pechmann (565) mit überragenden 655 Holz, spielte dabei in die zweiten Vollen 120 Kegel, was einen 8er-Schnitt bedeutet. Jan Hautmann punktete mit 615 Holz gegen Gerald Ringel und Sven Cipra, die zusammen auf 563 Kegel kamen.