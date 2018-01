Die Turnhalle der Pestalozzi-Schule in Sulzbach-Rosenberg ist am Sonntag, 4. Februar, Austragungsort des 1. Bezirksbereichsranglistenturniers für Jugend, Schüler A und Schüler B. Die Veranstaltung wird ausgerichtet vom TuS Rosenberg und steht unter der Leitung von Bezirksmädelwartin Andrea Nunner. Für diese Veranstaltung haben sich Nachwuchsspieler aus den Kreisen Donau, Regensburg, Neumarkt und Amberg qualifiziert. Das Turnier beginnt um 9.30 Uhr mit der Klasse Schüler A und B, ab 13 Uhr ist die Jugend dran. Die jungen Nachwuchstalente des südlichen Halbbezirkes kämpfen um die begehrten vier ersten Plätze, die zur Teilnahme am Bezirksranglistenturnier berechtigen. Aus dem Kreis Amberg sind fünf Mädchen und elf Jungen startberechtigt. Bei den Schülern B gehören Adrian Wienzek und Luis Wilhelm (beide TV Amberg) zum Kreis der Favoriten.