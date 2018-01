Fünf Mädchen und zwölf Jungen traten am Sonntag zum 1. Ranglistenturnier 2018/19 im Tischtenniskreis Amberg an. Für Kreisjugendwart Wolfgang Scharnagel und den Ausrichter TV Amberg eine nicht zufriedenstellende Beteiligung.

In den insgesamt sechs ausgespielten Klassen erreichten alle Mädchen und elf Jungen das 1. Bezirksbereichsranglistenturnier am 4. Februar in Rosenberg. Aufgrund der geringen Resonanz "verschenkte" der Nachwuchs des Kreises insgesamt vier der acht Qualifikationsplätze pro Altersklasse.Von insgesamt acht Vereinen mit Jugendmannschaften hatten vier Teilnehmer zum Turnier in die Turnhalle der Realschule in Amberg entsandt.Bei der Klasse Jugend wurde Max Bodendörfer (SV Illschwang) seiner Favoritenrolle gerecht. Ohne Satzverlust verwies er Daniel Schneider (TTSC Kümmersbruck) auf Rang zwei. Ohne Satzverlust blieb auch der Sieger der Klasse Schüler B Sebastian Eigenseer (TV Amberg). Sein Vereinskamerad Adrian Wientzeck machte ihm das Kunststück in der Klasse Schüler B nach.Beim weiblichen Nachwuchs sicherten sich Lena Illguth (TV Amberg) bei den Mädchen und Anna Pickel (SV Illschwang) bei den Schülerinnen B überlegen den Sieg in der Altersklasse.Jungen: 1. Max Bodendörfer (SV Illschwang) 4:0 Punkte, 12:0 Sätze; 2. Daniel Schneider (TTSC Kümmersbruck) 3:1, 9:4; 3. Jan Dechant (TTC Luitpoldhütte) 2:2, 6:6; 4. Migel Hauschild da Silva (TTC Luitpoldhütte) 1:3, 4:9; 5. Alexander Dirnhofer (TV Amberg) 0:4, 0:12.Schüler A: 1. Sebastian Eigenseer (TV Amberg) 2:0, 6:0; 2. Henrik Meyer (SV Illschwang) 1:1, 3:3; 3. Timon Roggenhofer (SV Illschwang) 0:2, 0:6.Schüler B: 1. Adrian Wientzeck (TV Amberg), 3:0, 9:0; 2. Luis Wilhelm (TV Amberg) 2:1, 6:3; 3. Georg Groher (SV Illschwang) 1:2, 3:6; 4. Matthias Rösl (SV Illschwang) 0:3 0:9.Mädchen: 1. Lena Illguth (TV Amberg) 1:0, 3:0; 2. Lena Wiesmeth (TV Amberg) 0:1, 0:3.Schülerinnen A: 1. Narissa Radowan (TV Amberg).Schülerinnen B: 1. Anna Pickel (SV Illschwang) 1:0, 3:0; 2. Marlen Schnappauf (TV Amberg) 0:1, 0:3.