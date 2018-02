Narissa Radowan (TV Amberg) und ihr Vereinskollege Adrian Wienzek sorgten beim 1. Ranglistenturnier des Tischtennis-Nachwuchses aus dem Oberpfälzer Bezirksbereich Süd in Rosenberg für die Höhepunkte aus Sicht des Tischtenniskreises Amberg. In der Altersklasse Schülerinnen A beherrschte Radowan das Feld der neun Teilnehmerinnen souverän und holte ohne einen Satz abzugeben Platz eins.

Der Sieg bei den Schülern B ging ohne Niederlage an den Amberger Adrian Wienzek. Nur im Spitzenspiel gegen den späteren Zweiten Daniel Klein (SV Obertraubling) musste er in den Entscheidungssatz gehen. Beide TV-Spieler haben damit die Qualifikation für das 1. Bezirksranglistenturnier am 11. März in Burglengenfeld geschafft. Ebenfalls dorthin fahren darf Anna Pickel (SV Illschwang). Sie verpasste bei den Schülerinnen B nach einem 3:1-Sieg über die Siegerin Laura Simon (TSV Berching) und einer unglücklichen 2:3-Niederlage gegen die Dritte Anna Geiler (TSV Berching) aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses den Turniersieg. Alle drei Spielerinnen wiesen am Ende je sieben Siege und eine Niederlage auf.Erfolgreichster Kreis war Donau. Dessen Nachwuchs holte drei erste, zwei zweite, zwei dritte und zwei vierte Plätze. Auf Rang zwei folgte der Kreis Neumarkt mit einem ersten Rang, zwei zweiten, zwei dritten und zwei vierten Plätzen. Der Amberger Nachwuchs landete mit zwei Siegen und einem zweiten Platz auf Rang drei. Die vor Jahren sehr erfolgsverwöhnten Regensburger bildeten mit einem zweiten Rang, zwei dritten und zwei vierten Plätzen das Schlusslicht. Auszug aus der Ergebnisliste:Schülerinnen A: 1. Narissa Radowan (TV Amberg) 8:0. 24:0; 2. Nelly Koller (TSV Neutraubling) 7:1, 21:3; 3. Johanna Herrler (TSV Berching) 6:2, 18:10; 4. Carolin Preißl (FC Deining) 5:3, 16:10.Schülerinnen B: 1. Laura Simon (TSV Berching) 7:1, 22:4; 2. Anna Pickel (SV Illschwang) 7:1, 23:7; 3. Anna Geiler (TSV Berching) 7:1, 22:6; 4. Anna Pfeil (SC Sinzing) 5:3, 17:9.Schüler B: 1. Adrian Wienzek (TV Amberg) 7:0, 21:4; 2. Daniel Klein (SV Obertraubling) 6:1, 18:7; 3. Mika Neugirg (DJK/SB Regensburg) 5:1, 16:10; 4. Matthias Hermann (SV Obertraubling) 4:3, 16:11.