Bei den Spielen auf Ebene des Tischtennisbezirkes Oberpfalz feierte der TuS Schnaittenbach II seinen ersten Punktgewinn in der laufenden Runde. Der Aufsteiger holte sich in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren an den Tischen des SC Sinzing ein hochverdientes 8:8-Unentschieden. Den Grundstein legte das Team in den Eingangsdoppeln (2:1). In den Einzeln lief es zunächst nicht so gut. Im Spitzenpaarkreuz blieb nur Stanislaw Bosina trotz zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes 3:2-Sieger über Wolfgang Dirscherl. In der Mitte punktete Rudolf Renner als einziger Ehenbachtaler, als er Andreas Steiner knapp 3:2 bezwang. Als Bank erwies sich das Schlusspaarkreuz. Hier holten Holger Strobl und Ersatzmann Klaus Baierl alle vier Einzelpunkte. Vor dem Schlussdoppel führte Schnaittenbach II mit 8:7. Eine Überraschung lag in der Luft. Holger Strobl/Klaus Baierl mussten sich nach hartem Kampf mit 8:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben.

Einen schweren Brocken bekam der TuS Rosenberg I, der auf die verletzte Nummer 1 Wolfgang Höfer verzichten musste, zu Hause vorgesetzt. Der bislang verlustpunktfreie Tabellenführer SV/DJK Sulzbürg wollte auch sein drittes Saisonspiel mit einem Sieg beenden. Nach den Eingangsdoppel (2:1) schienen die Gäste aus dem Kreis Neumarkt auf bestem Wege zu sein. Doch der TuS stemmte sich dagegen. Michael König blieb auf Seiten der Hausherren an Nummer 1 unbesiegt. In der Mitte hielten sich Manuel Weitzer und Markus Munker an Dieter Koller schadlos. Das Schlusspaarkreuz Andreas Lindner (2) und Alexander Nedostup ließ den TuS auf den ersten Sieg hoffen. Doch Ignaz Berger/Manuel Weitzer mussten am Ende Josef Ruzicka/Dieter Koller zum 3:1 gratulieren. Aber auch das 8:8 ist für Rosenberg ein gutes Ergebnis.Der SV Hahnbach I bleibt nach zwei weiteren Siegen Tabellenführer der 3. Bezirksliga-West-Herren. Das Team um Spitzenspieler Laszlo Harasztovich fertigte den Aufsteiger TV Amberg II bei dessen ersten Auftritt in der Bezirksliga klar mit 9:1 ab. Den einzigen Zähler gab Christian Banzer mit 2:3 gegen Ahmet Coskun ab.Einen Tag später starteten die Hahnbacher mit einer 3:0-Führung aus den Doppeln in das Heimspiel gegen den TTC Kolping Hirschau I. Mit vier weiteren Siegen durch Laszlo Harasztovich (3:0 über Jonas Grünwald), Martin Dvorak (3:2 gegen Philipp Amann), Patrick Neiswirth (3:1 über Robert Dotzler) und Alan Macziek (3:1 gegen Anton Brumbach) schien sich eine deftige Niederlage für die Kaolinstädter anzubahnen. Die Ersatzspieler Dominik Zach (3:2 gegen Andreas Lindner) und Markus Steinl (3:2 gegen Bastian Freisinger) verkürzten jedoch auf 2:7.Laszlo Harasztovich baute durch ein 3:0 gegen Philipp Amann die Führung auf 8:2 aus. Hirschaus Nummer 2, Jonas Grünwald, zeigte gegen Martin Dvorak eine sehr gute Leistung, die mit einem 3:2 belohnt wurde. Anton Brumbach setzte sich im Duell der beiden Dreier mit 3:2 gegen den SV-ler Patrick Neiswirth durch. Da sollte jedoch der letzte Jubel bei den Hirschauern gewesen sein. Alan Macziek sorgte mit einem 3:0 über Robert Dotzler für den 9:4-Endstand zugunsten des SV.Keine Chance ließ der TV Amberg I im Stadtderby dem TTC Luitpoldhütte I, der längere Zeit auf seine Nummer 3, Roland Wiesgickl, verzichten muss. Die in Bestbesetzung angetretenen Turner gestatteten den Gästen beim klaren 9:1 nur den Ehrenpunkt. Den holte das Doppel Stefan Kerschensteiner/Peter Lippl durch ein 3:1 über Miroslaw Vucicevic/Navintan Manavalan. Peter Lippl verpasste beim 13:15 im Entscheidungssatz gegen Navintan Manavalan eine Ergebnisverbesserung.