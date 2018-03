Elias Grünwald gewann das Bezirksbereichsranglistenturnier Süd in Schierling. Der Landesligaspieler des TuS Schnaittenbach holte sich den Sieg vor Lokalmatador Robert Wocheslander (TV Schierling) und Johannes Baier (SV Zeitlarn). Insgesamt waren elf Herren in den südlichsten Bereich des Tischtennisbezirkes Oberpfalz gekommen. Elias Grünwald, der bei seinem Auftaktmatch gegen Thomas Klein in den Entscheidungssatz musste, bewies gegen Andreas Steiner vom SC Sinzing (3:0), Sebastian Plank vom TSV Berching (3:1) und den späteren Dritte Johannes Baier (3:1) seine Klasse. In Runde 5 kassierte er gegen den Schierlinger Robert Wocheslander seine erste und einzige Niederlage (8:11, 11:6, 9:11, 11:4, 5:11). Gegen Christian Kade (SC Sinzing) gewann er sein fünftes Spiel und gleichzeitig Platz 1. Elias Grünwald, Robert Wocheslander und Johannes Baier haben sich für das Bezirksranglistenturnier am 15. April in Pressath qualifiziert.