Die zum Abschluss der Vorrunde 2017/18 als Topbegegnungen angekündigten Bezirksligapartien entpuppten sich als einseitige Angelegenheit. Der TuS Rosenberg setzte sich in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren klar 9:2 gegen den SV Burgweinting durch.

Zum letzten Spiel der Hinrunde empfing der TuS Rosenberg in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren den SV Burgweinting. Der war tags zuvor vor heimischer Kulisse gegen den SC Sinzing nicht über ein 8:8 hinausgekommen und hatte so seinen siebten Punkt abgegeben. In Rosenberg erwischten es die Regensburger Vorstädter noch schlechter. Gleich zu Beginn gingen alle drei Eingangsdoppel an die Gastgeber. Im ersten Einzeldurchgang baute der TuS seinen Vorsprung auf 8:1 aus. Nur Manuel Weitzer musste gegen Oliver Scharf (1:3) passen. Rosenbergs Nr. 1, Wolfgang Höfer, der zunächst gegen Dieter Vögele im sechsten Einsatz sein drittes Einzel für sich entschieden hatte, musste dann gegen Michael Werder passen. Der nach einer Knieoperation noch nicht wieder ganz fitte Höfer leistete dem SV-ler jedoch mächtig Gegenwehr und gab sich erst mit 9:11 im Entscheidungssatz verloren. So blieb es Michael König im Duell der beiden Zweier überlassen, mit einem 3:1 über Dieter Vögele den Sack zuzumachen. Rosenberg bleibt Dritter mit einem Zähler Rückstand auf den SV/DJK Sulzbürg.Mit nur zwei Stammspielern vermochte der TuS Schnaittenbach II beim SV DJK Sulzbürg nicht viel auszurichten. Schon nach den Doppeln lagen die Ehenbachtaler mit 0:3 im Hintertreffen. Nils Baierl sorgte mit seinem 3:0-Erfolg über Josef Ruzcicka beim seinem zweiten Saisonauftritt für den ersten Zähler der TuS. Sein Vater Klaus holte mit seinem knappen 3:2 gegen Christian Großmann ein weiteres Erfolgserlebnis. Mehr als das 2:9 war aber an diesem Tag nicht drin. Die Schnaittenbacher rutschten als Tabellenneunter auf einen Abstiegsplatz ab.Im Topspiel der 3. Bezirksliga-West-Herren erzielte der TV Amberg (2.) gegen den Spitzenreiter SV Hahnbach nur den ersten Punkt. Michael Fersch/Martin Goldbach rangen das Doppel Martin Dvorak/Alan Maczik mit 3:1 nieder. Michael Fertsch lieferte gegen Martin Dvorak eine spannende Begegnung, verlor knapp 2:3. Damit hatte der TV sein Pulver verschossen. Die mit sieben Spielern angereisten Hahnbacher feierten ein verdientes 9:1 und damit den inoffiziellen Halbzeittitel.Einen wichtigen Sieg landete der TV Amberg II gegen das erfolglose Schlusslicht DJK Germania Neumarkt II mit 9:6. Nach einem 2:1-Start in den Doppeln baute der TV II mit zwei Siegen von Michael Forster und einem Zähler von Paul Findling den Vorsprung aus. In der Mitte sorgte der junge Felix Weiser mit zwei Siegen für eine Vorentscheidung. Erfolge von Harald Zielbauer und Lisa Belmer über Herbert Haberler verhalfen dem TV II zu zwei Punkten.