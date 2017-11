Die Sporthalle in Wackersdorf ist am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, zum 15. Mal Schauplatz der Tischtennis-Bezirkseinzelmeisterschaften für Mädchen und Jungen. Ausgerichtet werden die Titelkämpfe des Bezirkes Oberpfalz vom TV Glückauf Wackersdorf. Die Veranstaltung dient als Qualifikationsturnier für die Bayerischen Einzelmeisterschaften am 9./10. Dezember in Schwabhausen und Erdweg.

Die Meisterschaften beginnen am Samstag um 10.30 Uhr mit Schüler/-innen A und B Einzel und Doppel; 13 Uhr LK A/B Schüler/-innen sowie LB B Mädchen/Jungen jeweils Einzel und Doppel. Sonntag 9.30 Uhr LK A Schüler/-innen A und Schüler/-innen B jeweils Einzel, Doppel und Mixed; 12 Uhr LK A Mädchen und Jungen jeweils Einzel, Doppel und Mixed.Die Startgebühr beträgt drei Euro. Startberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler des Tischtennisbezirkes Oberpfalz, die im Besitz einer gültigen Spielberechtigung sind. Meldeschluss ist spätestens 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz.