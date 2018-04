Mit einem Sieg und zwei Niederlagen ging für die Mannschaften des Tischtenniskreises Amberg die Bezirksliga-Saison 2017/18 zu Ende. Für den Sieg sorgte der TuS Rosenberg in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren. Ohne ihre Nummer zwei Wolfgang Höfer bezwang Rosenberg den TSV Neutraubling mit 9:3. Die Gäste hatten es den Hausherren auch leicht gemacht. Sie waren nur mit fünf Spielern nach Rosenberg angereist. Damit hatte der TuS schon drei kampflose Punkte sicher.

Das Rosenberger Einserdoppel Ignaz Berger/Manuel Weitzer musste sich gleich zu Beginn gegen Gregor Gramm/Simon Sperger knapp 2:3 geschlagen geben. Dafür hielten sich Michael König/Alexander Nedostup an Thomas Heigl/Jakob Schachtner schadlos. Markus Munker/Andreas Schiller duften sich über einen kampflosen Punkt freuen.Die folgenden drei Einzel verbuchte die Gastgeber: Michael König setzte sich 3:0 gegen Christian Katzenmeyer durch, Ignaz Berger bekam nach Startschwierigkeiten Gregor Gramm in den Griff (3:1) und Alexander Nedotup trug sich mit einem 3:1 über Simon Sperger in die Siegerliste ein. Manuel Weitzer musste Thomas Heigl zum knappen 3:2-Erfolg gratulieren. Das Schlusspaarkreuz bescherte Markus Munker einen Punkt, ohne dass er an den Tisch musste. Ersatzmann Andreas Schiller unterlag Jakob Schachtner mit 1:3. Damit hatte Neutraubling aber sein Pulver verschossen. Die nächsten drei Einzel gingen an den TuS, der die Partie damit 9:3 für sich entschied. Allerdings nutzt dem TuS dieser Sieg nichts mehr. Die Rosenberger mussten sich nach einigen unerwarteten Punktverlusten in der Rückrunde mit dem zweiten Platz zufrieden geben.Dies ist umso ärgerlicher, weil sich Meister SG Post/Süd Regensburg am letzten Spieltag in Bestbesetzung eine 4:9-Niederlage gegen SC Sinzing leistete. Diese zweite Saisonniederlage blieb aber ohne Konsequenzen.Nachdem sich der TuS Schnaittenbach II den Klassenerhalt vorzeitig gesichert hatte, war das letzte Spiel bedeutungslos. Die Ehenbachtaler verloren beim TV Etterzhausen ersatzgeschwächt mit 4:9. Beinahe hätte diese den Abstiegskampf des FSV beeinflusst. Berngau rettete sich aber durch ein 8:8 gegen Schlusslicht Schierling. Punktgleich mit Etterzhausen aber mit dem besseren Spielverhältnis belegt der FSV Rang acht.Die Mädchen des TV Amberg gingen zum Abschluss der Oberpfalzliga beim TSV Berching mit 0:10 unter. Lena Illguth verpasste mit dem 2:3 gegen Finja Stephan knapp den Ehrenpunkt.