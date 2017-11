Eigentlich sollte am Freitag das Tischtennis-Derby der 3. Bezirksliga-West-Herren zwischen dem TV Amberg und dem punktgleichen TuS Rosenberg II über die Bühne gehen. Daraus wurde aber nichts. Den Rosenbergern fehlten gleich fünf Stammkräfte. Andreas Schiller musste zeitgleich bei den Herren I aushelfen. Christian Jendretzke fehlte berufsbedingt, Christopher Walter wegen seines Studiums. Zusätzlich waren auch Sandra Grassler und Jürgen Wieczorek verhindert. Das Team um den verbliebenen Günter Luber mit Ersatzspielern aus den Herren III und IV aufzufüllen, klappte auch nicht. So entschloss sich der TuS, die Partie kampflos abzugeben, mit der Konsequenz, dass eine Geldstrafe wegen Nichtantretens zu zahlen ist.

Illschwang lässt Kümmersbruck keine Chance Amberg. (blg) Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden bewies der TuS Schnaittenbach, dass er in der Oberpfalzliga-Jungen doch noch Spiele gewinnen kann. Beim SV TuS/DJK Grafenwöhr führten Max und Felix Brendel sowie Hahnna Träger mit je zwei Einzelpunkten zum verdienten 8:2-Erfolg. Mit diesem Zweier setzt sich der TuS in der Mitte der Tabelle fest.



Im Lokalderby der 2. Bezirksliga-Süd-Jungen besaß der gastgebende TTSC Kümmersbruck gegen den Tabellenzweiten SV Illschwang nicht den Hauch einer Chance. Die SV-Spieler wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht und ließen beim 8:0 nur einen Satzgewinn der Kümmersbrucker zu. Den holte Leonhard Paintner gegen David Schütz.



Der TV Amberg lag in der Oberpfalzliga-Mädchen zu Hause gegen Spitzenreiter TSV Blaibach schon 0:6 zurück, als Narissa Radowan mit einem 3:0 über Linda Nazet der erste Punkt gelang. Auch Nicole Kalenyschenko gewann ihre Partie gegen Nazet. Beide Zähler gingen aber mit 8:2 an den TSV.

Spitzenreiter SV Hahnbach bot im Kreisduell gegen den TTC Luitpoldhütte mit seiner Nummer eins Laszlo Harazstovich nur einen seiner drei Ausländer auf. Das reichte, um die ohne Stephan Kerschensteiner angereisten Amberger Vorstädter mit 9:3 zu besiegen. Die hatten durch Siege von Franz Schön/Josef Wiesgickl (über Christian Banzer/Michael Weiss) und Horst Hartl/Stephan Leitner (über Bastian Freisinger/Andreas Lindner) nach den Doppeln sogar 2:1 geführt. In den Einzeln ließ Hahnbach nur noch einen Punkt zu. Den gab Christian Banzer gegen Franz Schön ab. Der TV Amberg II musste sich dem ASV Neumarkt klar mit 2:9 beugen. Nach einem spannenden Auftakt, den das Doppel Paul Findling/Ahmet Coskun gegen Stefan Hoffmann/Christian Gayr knapp verpasste, folgten weitere sechs Niederlagen. Richard Heigl gelang gegen Andrea Nunner der erste Zähler für die Amberger. Eine starke Partie lieferte Paul Findling im Duell der beiden Einser beim 3:1 über Marco Sommer. Michael Hoffmann stellte mit dem 3:1 gegen Michael Forster den 9:2-Sieg des ASV sicher.Das Schlusslicht der 3. Bezirksliga-Nord/Ost-Damen , der FC Freihung, muss weiter auf den ersten Sieg warten. Beim FC Rötz kämpfte die Truppe wacker, aber erneut ohne zählbaren Erfolg. Die fünf Punkte von Elke Wittmann und Jutta Biller im Einzel und gemeinsam im Doppel reichten nur zu einer 5:8-Niederlage.

Mit zwei 9:6-Heimerfolgen hält sich der TuS Rosenberg in der 2. Tischtennis-Bezirksliga-Süd-Herren im oberen Tabellendrittel. Ohne Manuel Weitzer tat sich der TuS gegen Schlusslicht TV Schierling jedoch unerwartet schwer. Nach den Doppeln lagen die Hausherren 1:2 zurück. An der Spitze blieb Michael König zweimal erfolgreich. Wolfgang Höfer scheint nach zwei weiteren Niederlagen seiner Vorjahresform weiter hinterherzulaufen. Ignaz Berger und Markus Munker gingen nach erfolgreichem ersten Durchgang in der zweiten Halbzeit leer aus. Sieggaranten waren mit vier Einzelpunkten Alexander Nedostup und Andreas Schiller im Schlusspaarkreuz.

Die Begegnung gegen den SC Sinzing verlief von Beginn an spannend. Weder der TuS noch der SC konnten sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Bis zum 6:5 behielten die Gäste die Nase vorne. Als Ignaz Berger mit seinem zweiten Tageserfolg (3:2 gegen Andreas Steiner) den 6:6-Ausgleich schaffte, drehte sich die Partie zugunsten des TuS. Manuel Weitzer, Markus Munker und Alexander Nedostup sorgten mit drei Siegen hintereinander für das verdiente 9:6.