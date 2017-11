Frühe Entscheidung und Zittern bis zum Schluss - die beiden kreisinternen Tischtennis-Duelle in der 3. Bezirksliga-West-Herren verliefen völlig unterschiedlich. Während der TuS Rosenberg II seine Heimpartie gegen den TTC Luitpoldhütte deutlich mit 9:2 gewann, musste der TTC Kolping Hirschau mit dem TV Amberg II bis ins Schlussdoppel, um dann ein knappes 9:7 zu holen.

Widerstand gebrochen

Schwerer als erwartet

Ende der Niederlagenserie, aber kein Sieg Amberg. (blg) Gegen Schlusslicht DJK/SB Regensburg hatte sich der TuS Schnaittenbach in der Oberpfalzliga-Jungen nach drei Niederlagen endlich wieder einen Sieg erwartet. Nach einer spannenden Begegnung mit sieben Fünf-Satz-Spielen reichte es für die Ehenbachtaler "nur" zu einem 7:7-Unentschieden. Max Brendel (2), Christian Schneider, Hannah Träger (2), Joshua Schertl und das Doppel Max Brendel/Christian Schneider punkteten für die Schnaittenbacher.



Der SV Illschwang bleibt in der 2. Bezirksliga-Süd-Jungen dem Spitzenreiter SV Burgweinting auf den Fersen. Im Auswärtsspiel gegen den SV Obertraubling II gaben die Birgländer nur drei Sätze ab. Mit dem 8:0 erzielten sie Sieg Nummer drei.

Schlecht startete Aufsteiger TuS Rosenberg II in die Heimpartie gegen den ersatzgeschwächten TTC Luitpoldhütte. Die Amberger Vorstädter entschieden die beiden ersten Doppel jeweils im fünften Satz für sich. Josef Wiesgickl/Franz Schön setzten sich gegen Jürgen Wieczoreck/Andreas Schiller durch und Stefan Kerschensteiner/Peter Lippl drehten nach 0:2-Rückstand die Partie gegen Sandra Grassler/Günter Luber.Christopher Walter/Norbert Sörgel eröffneten mit einem 3:1 über Ina Lippl/Alexander Leifridt die Punktehatz des TuS. Jürgen Wieczoreck wankte im ersten Einzel gegen Franz Schön kurz, setzte sich in einem Schlussspurt verdient mit 3:2 durch. Damit war der Widerstand des TTC gebrochen. Mit 9:2 blieben beide Zähler in Rosenberg.Nach dem Sieg gegen die erste Mannschaft des TV Amberg vor Wochenfrist, hatte sich der TTC Kolping Hirschau den Heimauftritt gegen den TV Amberg II leichter vorgestellt. Nach einer 2:1-Doppelführung punkteten in den Spitzeneinzeln Philipp Amann und Jonas Grünwald nur gegen Michael Forster. Gegen Paul Findling mussten beide passen. In der Mitte erwies sich Hirschaus Nummer drei Markus Dittrich als sichere Bank. Für den TV II holte Felix Weiser gegen Anton Brumbach den einzigen Zähler. Als harte Nuss erwies sich das "Oldie-Duo" der Amberger im Schlusspaarkreuz. Harald Zielbauer (2) und Richard Heigl sorgten dafür, dass die Entscheidung über Sieg oder Remis im Schlussdoppel fallen musste. Hier erwies sich die über Jahre eingespielte Paarung Philipp Amann/Markus Dittrich als zu sicher. Mit dem 3:1 über Paul Findling/Ahmet Coskun holten sie den entscheidenden Punkt zum 9:7. Die beiden anderen Vertreter aus dem Kreis Amberg kehrten mit Erfolgen von ihren Auswärtspartien zurück. Spitzenreiter SV Hahnbach gewann beim Henger SV ohne seine Nummer drei Christian Banzer klar mit 9:2. An beiden Gegenpunkten war Ersatzmann Jürgen Wagner beteiligt. Er verlor sein Einzel gegen Marlene Groha und zusammen mit Bastian Freisinger das Doppel gegen Marlene Groha/Kevin Kuballa.Leichter hatte sich der TV Amberg seinen Auftritt beim BSC Woffenbach ausgemalt. Nach einem 1:2 aus den Doppeln sorgten Michael Fertsch (2), Martin Goldbach, Miroslav Vucicevic (2), Markus Meier und Ralf Deiler für den knappen Amberger 9:6-Erfolg.Mit einem 9:3-Heimsieg über den Tabellenvorletzten TV Etterzhausen schaffte der TuS Rosenberg in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren den Sprung auf Rang vier. Nach verhaltenem Start (1:2) sorgten Wolfgang Höfer, Michael König (2), Ignaz Berger (2), Manuel Weitzer, Markus Munker und Alexander Nedostup für den zweiten Saisonsieg der Rosenberger.