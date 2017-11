In der 3. Bezirksliga-West-Herren besitzt nun kein Tischtennis-Team mehr eine weiße Weste. Am Wochenende erwischte es den TuS Rosenberg II und den TV Amberg. In zwei spannenden kreisinternen Duellen verloren sie jeweils 7:9. Die Rosenberger kassierten ihre erste Niederlage beim des SV Hahnbach. Ausschlaggebend waren die Doppel. Hier entschied Hahnbach drei für sich. Bester Akteur war die Nummer eins des SV, Laszlo Harasztovich. Er gewann als einziger Hahnbacher beide Einzel und zusammen mit Andreas Lindner beide Doppel. Bei Rosenberg trugen sich Andreas Schiller und Günter Luber je zweimal als Sieger in den Spielberichtsbogen ein. Hahnbach bleibt das einzige ungeschlagene Team.

Freihung im Pech Die Damen des FC Freihung erhöhten ihre Negativbilanz in der 3. Bezirksliga-Nord/Ost auf sechs Niederlagen. Beim der SpVgg Pfreimd unterlag der FC allerdings mit sehr viel Pech 5:8. Dabei wären durchaus ein oder gar zwei Punkte möglich gewesen. Doch insgesamt drei Einzel wurden im Entscheidungssatz verloren. So ziert der FC mit 0:12 abgeschlagen das Tabellenende.

Auch in der zweiten Top-Begegnung entschieden die Doppel. Der gastgebende TTC Kolping Hirschau verpasste gegen den TV Amberg nach einer 18:20-Niederlage von Jonas Grünwald/Dominik Zach im Entscheidungssatz gegen Martin Goldbach/Michael Fertsch gar eine 3:0-Führung in den Doppeln. Im Spitzenpaarkreuz war die Hirschauer Nummer eins Philipp Amann nicht zu bezwingen. Dafür hielten sich die Amberger Martin Goldbach und Michael Fertsch an Jonas Grünwald schadlos. In der Mitte punkteten für den TTC Markus Dittrich (2) und Anton Brumbach. Bei den Gästen konnte sich nur Miroslav Vucicevic in die Siegerliste eintragen. Zwei Erfolge von Ralf Deiler und ein Punkt von Markus Meier ließen den TV auf 7:8 verkürzen.Als dann Martin Goldbach/Michael Fertsch im Schlussdoppel gegen Philipp Amann/Markus Dittrich 2:0 nach Sätzen vorne lagen, schien das Remis für den TV greifbar nahe. Doch die beiden Kaolinstädter drehten die Partie und sicherten ihrem Team mit einem 11:9 im Entscheidungssatz den knappen 9:7-Sieg.Der TuS Schnaittenbach II kam in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren bei Schlusslicht TV Schierling zu seinem zweiten Saisonsieg. Nach 1:2 aus den Doppeln führten Michael Rogner und Klaus Baierl mit je zwei Siegen den TuS zu einem 9:5-Erfolg. Erstmals konnte der TuS Rosenberg im Auswärtsspiel gegen den FSV Berngau Neuzugang Wolfgang Höfer einsetzen. Der wies jedoch noch enormen Trainingsrückstand auf und ging im Einzel leer aus. Siege von Ignaz Berger gegen Martin Kreuzer, Alexander Nedostup gegen Bernhard Lang, Andreas Schiller gegen Andreas Oettl und Wolfgang Höfer/Andreas Schiller gegen Roland Schuster/Bernhard Lang waren die ganze Ausbeute. So blieben mit 9:4 beide Punkte im Kreis Neumarkt.Der bislang in der 3. Bezirksliga-West-Herren noch erfolglose TV Amberg II feierte gegen den Henger SV mit 9:5 seinen ersten Zweier. Nach einem 1:2 aus den Doppeln schafften die Amberger im Spitzenpaarkreuz nur einen Zähler. Den errang Neuzugang Paul Findling gegen Dirk Schöner. Die Mitte und das Schlusspaarkreuz des TV war an diesem Abend eine Bank. Mit insgesamt sieben Punkten sicherten Felix Weiser, Ahmet Coskun, Richard Heigl und Harald Zielbauer den ersten Erfolg des TV II.Der ersatzgeschwächte TTC Luitpoldhütte kassierte gegen den ASV Neumarkt mit 2:9 bereits die dritte Niederlage. Nur das Doppel Stefan Kerschensteiner/Peter Lippl (gegen Michael Hoffmann/Marco Sommer) und Josef Wiesgickl (gegen Stefan Hoffmann) konnte gewinnen.Der TuS Schnaittenbach lieferte dem Spitzenreiter der 1. Bezirksliga-Jungen , dem KF Oberviechtach, einen heißen Kampf. Nach dem Sieg von Max Brendel über Johannes Schneider ging der TuS im letzten Einzeldurchgang gar mit 6:5 in Führung. Doch damit war das Pulver verschossen. Letztendlich holte Michael Ostermayer mit seinem dritten Einzelsieg den entscheidenden Punkt zum 8:6 seiner Oberviechtacher.