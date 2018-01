Mit zum Teil knappen Endergebnissen wartete der letzte Spieltag auf Ebene des Tischtennisbezirkes Oberpfalz aus Amberger Sicht auf.

So lieferten sich der neuntplatzierte TV Amberg II und der TTC Luitpoldhütte im Kampf um den Erhalt der 3. Bezirksliga-West-Herren einen Kampf auf Biegen und Brechen. Nach der klaren 0:9-Hinrundenniederlage bot die zweite Garnitur der Amberger Turner überraschend Gegenwehr. In einer hart umkämpften Partie mit dreieinhalbstündiger Dauer hatten die Gastgeber mehr Glück auf ihrer Seite. Fünf der sechs Fünf-Satz-Spiele gingen an den TV II. Vor dem Schlussdoppel lagen die Turner mit 8:7 in Front. Doch Stefan Kerscheinsteiner/Peter Lippl holten mit 3:1 über Paul Findling/Michael Forster den Ausgleich zum 8:8.Zeitgleich lieferte sich der TV Amberg mit dem ASV Neumarkt einen verbissenen Fight um Rang 2. Nach anfänglichen Problemen (2:5) gingen die Amberger dank eines Zwischenspurts mit 7:5 in Führung. Diesen Zwei-Punkte-Vorsprung hielt der TV bis zum Ende. Mit je zwei Einzelzählern waren Michael Fertsch und Jurij Ptaschkin die Garanten des 9:7-Sieges. Mit vier Punkten Abstand wird dem TV Platz zwei nicht mehr zu nehmen sein.Klare Erfolge feierten der SV Hahnbach und der TTC Kolping Hirschau. Spitzenreiter Hahnbach fertigte Schlusslicht Germania Neumarkt II mit 9:0 ab. Die Kaolinstädter kamen gegen den abstiegsbedrohten Henger SV zu einem klaren 9:1-Sieg. Den Ehrenpunkt der Gäste aus dem Kreis Neumarkt erzielte Frank Sukowski durch ein 3:0 über Jonas Grünwald.Der sechste Vertreter dieser Spielklasse aus dem Kreis Amberg, der TuS Rosenberg II, unterlag beim BSC Woffenbach deutlich mit 1:9. Jürgen Wiesczoreck schaffte durch ein 3:0 über Robert Kraus den Ehrenpunkt. Bei drei Fünf-Satz-Niederlagen des TuS wäre eine leichte Ergebnisverbesserung möglich gewesen.Der TuS Schnaittenbach startete mit einem Sieg in die Rückrunde der Oberpfalzliga-Jungen. Die Ehenbachtaler kamen beim Schlusslicht DJK/SB Regensburg wie erwartet zu ihrem fünften Saisonerfolg. Nach seiner Verletzungspause war Nils Baierl mit drei Einzelpunkten bester Akteur.Großes Pech hatte der FC Freihung in der 3. Bezirksliga-Nord/Ost-Damen . Beim 6:8 ggen den 1. FC Rötz II avancierte Jutta Biller mit drei Einzelsiegen zur besten Spielerin.