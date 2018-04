Der Tischtenniskreis Amberg hält am Donnerstag, 12. April, seine Jahrestagung 2018 ab. Dies wird der letzte Kreistag sein. Aufgrund der 2017 in Amberg beschlossenen Strukturreform werden in ganz Bayern die 63 Kreise und 7 Bezirke aufgelöst. Im Juni erfolgt im Rahmen von konstituierenden Versammlungen die Einsetzung der 16 neuen Bezirke. Der Kreistag 2018 beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Kopf in Altmannshof. Die Tagesordnung sieht zunächst die Jahresberichte der Vorstandschaft vor. Zusammen mit den Bezirksvertretern des BTTV und dem Vertreter des BLSV werden dann Ehrungen vorgenommen. Der designierte Bezirksvorsitzende Oberpfalz Süd, Günter Bauer, wird die Vereine über die neue Ligenstruktur und Änderungen informieren.