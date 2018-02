Bis auf Vincent Schweiger vom FC Amberg und eventuell Jordi Pirzer vermeldet der Landesligist SV Raigering keine weiteren Neuzugänge und auch keine Abgänge. Dafür aber eine entscheidende Zusage.

Raigering. Martin Kratzer wird auch in der Saison 2018/19 als Trainer zur Verfügung stehen. Kratzer wird dies sowohl für Landesliga, falls der Klassenerhalt gelingen sollte, tun, als auch für die Bezirksliga, falls die Panduren absteigen sollten."Wir haben uns einige Punkte vorgenommen, was die Fußballabteilung, die erste und zweite Mannschaft betrifft. Im Verein hat man meine Bedingungen angenommen. Ganz wichtig war auch, dass die Vorstandschaft mit der kompletten Mannschaft gesprochen hat, und diese ist auch dafür, dass ich weitermache", erklärt Kratzer. Voraussetzung für ihn, auch in der kommenden Saison als Trainer die Verantwortung zu übernehmen. "Alle Leistungsträger haben zugesagt, ebenfalls zu bleiben. Dann können wir im Falle eines Abstieges wieder in der Bezirksliga vorne mitspielen." Am Samstag, 3. Februar, steht gegen den Bezirksligisten SV Hahnbach ab 13.30 Uhr auf Kunstrasen im Pandurenpark das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm.Weitere Termine: Samstag, 10. Februar, gegen Kirchenlaibach, 13.30 Uhr im Pandurenpark/Kunstrasen; Donnerstag, 15. Februar, gegen die DJK Ammerthal, 19 Uhr im Pandurenpark/Kunstrasen; Samstag, 17. Februar, gegen Inter Bergsteig Amberg, 13.30 Uhr im Pandurenpark/Kunstrasen; Samstag, 24. Februar, gegen TuS/WE Hirschau, 13.30 Uhr im Pandurenpark, ebenfalls auf Kunstrasen.