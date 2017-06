Mittwoch Abend im Stadion des FC Amberg: Mit 15 Spielern eröffnet das Trainer-Duo Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier die Saison 2017/18 für den Bayernligisten. Und Teammanager Wolfgang Gräf wartet mit einer Überraschung auf.

Schwarz und Kojic

18 plus 2

Viele reden jetzt schon vom verlorenen Krieg, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

Denn Julian Ceesay verlässt jetzt doch den Verein. Dessen Vertragserfüllung wurde zwar Anfang Juni offiziell verkündet, doch inzwischen laufen die Planungen des FC Amberg in eine andere Richtung. Am Ende der abgelaufenen Spielzeit beabsichtigte der Verein, den Kontrakt mit dem 27-Jährigen zu beenden, entschied sich dann aber um – um nun eine erneute Kehrtwende zu vollziehen. Nach längeren Gesprächen kamen Ceesay und der FC Amberg überein, den bis Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig zu beenden.Dafür waren zwei neue Spieler zum Probetraining mit dabei: Samuel Schwarz (18) aus der Jugend von Wacker Burghausen und Ermin Kojic (18) vom ATSV Erlangen, der die Ausbildung bei den Junioren der SpVgg Greuther Fürth absolvierte. Ebenfalls am Ball: Sebastian Schulik, der langzeitverletzte Stürmer. "Er ist wieder fit, ihm fehlt aber ein Jahr Spielpraxis", erklärt Gräf.Samuel Schwarz, ein Mann für die Offensive, könnte der fünfte Neuzugang des FC Amberg werden, auch mit Kojic und Schulik wird noch verhandelt. "Wir haben bewusst die Mannschaft verjüngt", sagt der Teammanager, der als Saisonziel den "Klassenerhalt" ausgibt. "Damit nehmen wir den Druck von der Mannschaft."15 Spieler sind es bisher, die Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen. "18 plus 2", nennt Gräf die gewünschte Kadergröße, das heißt, drei bis fünf Spieler könnten noch verpflichtet werden.Pascal Tischler und Raffael Stellmach, zwei der Neuzugängen, befinden sich noch bis zum Wochenende im Urlaub, am Start waren hingegen die neuverpflichteten Nico Herrndobler und Johannes Ritter sowie die aus den eigenen A-Junioren aufgerückten Vincent Schweiger und Florian Schaar."Wir sind uns der Situation bewusst, auch dass es womöglich runter gehen könnte. Aber wir brauchen eine Zeit der Konsolidierung, um die jungen Spieler in die Mannschaft einzubauen", sagt Trainer Lutz Ernemann. Für den Fall der Fälle gelten sein Vertrag und der von Bastian Ellmaier auch für die Landesliga. Aber so weit will Ernemann nicht denken, er ist positiv eingestellt: "Viele reden jetzt schon vom verlorenen Krieg, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Wir fühlen und ein bisschen wie der SC Freiburg." Am Sonntag, 18. Juni, ist um 15.30 Uhr das erste Vorbereitungsspiel auf dem Nebenplatz gegen den Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld anberaumt.Zum Saisonbeginn Mitte Juli soll auch wieder die neue Anzeigetafel im Stadion funktionieren, die vergangenes Jahr von Randalierern beschädigt worden war./>