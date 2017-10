Ettmannsdorf. Die Heimniederlage am Dienstag gegen den FC Tegernheim war für die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten SC Ettmannsdorf zu viel. Am Abend nach dem 0:2 fand ein längeres Gespräch mit dem Trainergespann Thorsten Baierlein und Alexander Friedl statt mit dem Resultat, dass sich die Wege ab sofort trennen werden. Angekündigt hatte sich eine derartige Maßnahme schon seit einigen Wochen. Insgesamt war der Saisonverlauf unter dem neuen Trainer nicht wie erhofft. Thorsten Baierlein, zuvor beim SV Sorghof tätig, hatte im Sommer die Nachfolge des in seiner vierjährigen Tätigkeit sehr erfolgreichen Timo Studtrucker angetreten. Zusammen mit Alexander Friedl als Co-Trainer sollte er die Mannschaft in derem fünften Landesligajahr in gesicherte Gefilde steuern. Dass es nicht ganz so einfach läuft, zeigten bereits die ersten Spiele. Selbst gegen den 1. FC Schwarzenfeld gab es nur ein 1:1, wobei in diesem Derby die Vorstellung des SC Ettmannsdorf ganz schwach war. Durch die ausbleibenden Erfolge und der daraus resultierenden Abstiegsgefahr sorgten für Unruhe sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Umfeld und bei den Fans. Kritik wurde laut angesichts der nicht durchschaubaren Taktik in manchen Spielen sowie der Aufstellungen. Vielfach gingen die Spiele knapp oder unglücklich verloren, was auch an Thorsten Beierlein nicht spurlos vorüber gegangen war.

Es gab weder vonseiten Thorsten Baierleins oder Alexander Friedls noch der SCE-Führung böse Worte. Vorerst ist beim SC Ettmannsdorf an eine interne Lösung gedacht.