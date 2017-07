Die Triathleten der Regionalliga und der Landesliga Nord des Weltenburger CIS Amberg starten am vergangenen Sonntag über die olympische Distanz in Schongau und in Hof. Dabei gibt's gute Ergebnisse in den jeweiligen Einzelwertungen und demnach auch solide Ergebnisse in der Gesamtwertung der Mannschaften.

Defekt am Rad

Zwei starten einzeln

Finale in zwei Wochen

Beide Wettkämpfe über 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad und 10 Kilometer Laufen hatten es diesmal richtig in sich. So war der bergige und verwinkelte Kurs für die Triathleten der Regionalliga in Schongau nicht nur schwer zu absolvieren, es kam noch böiger Wind dazu. Bei Windschattenfreigabe und den teilweise giftigen Anstiegen auf Kopfsteinpflaster war kluges Taktieren angesagt.In der Besetzung Claudia Mai, Gabriele Keck, Tamara Zeltner und Kerstin Weiß bewies das Damenteam erneut, dass es zu den besten in Bayern gehört. Mai, Zeltner und Weiß finishten auf den Gesamträngen 12, 13 und 26. Keck musste aufgrund eines Defekts am Rad aufgeben. Damit erreichten sie in der Teamwertung einen fünften Platz. Die Herrenmannschaft mit Leopold Grimm, Rouven Oeckl, Tim Rembold, Jörg Weigert und Michael Smola belegte Rang neun. Grimm erzielte das beste Tagesergebnis mit dem 19. Platz. Dahinter folgten Oeckl (27.), Rembold (36.), Weigert (51.) und Smola auf Rang 59.Das Landesligarennen Nord in Hof wartete ebenfalls mit einer schweren Rad- und Laufstrecke auf. Mit Nico Krohnfoth, Frank Gildner, Markus Troglauer und Zdenek Badura finishten die Athleten auf den Plätzen 23, 51 und 74. Troglauer musste den Wettkampf verletzt abbrechen. Damit erreichten die Herren in der Teamwertung den neunten Platz.Norbert Huber und Bernd Hagen absolvierten die olympische Distanz als Einzelstarter. Beide hatten am gleichen Ort vor 18 Jahren im ersten Ligajahr des CIS Amberg den Grundstock für den Aufstieg in die Bayernliga gelegt. Hagen kam auf Rang 57 (7. M45), Huber auf Rang 77. (9. M45) ins Ziel.In den einzelnen Gesamtwertungen liegen jetzt alle Ligateams auf soliden Tabellenplätzen. Die Finalläufe in Regensburg und Kitzingen in zwei Wochen werden über den Ausgang der Liga-Platzierungen entscheiden.