Die Räder sind aufgepumpt, die Badehose ist im Rucksack und die Laufschuhe sind geschnürt. Das ist die Grundausstattung für die jungen Triathleten, die am Samstag, 22. Juli, beim 18. Amberger Piratentriathlon antreten werden - in bewährter Weise rund um das Landesgartenschau-Gelände. Die Zahl der gemeldeten Teilnehmer liegt schon um die 100-er-Marke.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren können am "Abenteuer Triathlon" teilnehmen. Auf jeden Fall wird empfohlen, schon im Vorfeld der Veranstaltung viel zu trinken und sich im Schatten der zahlreichen Bäume im LGS-Gelände aufzuhalten. Wasserschwämme und Gartenschläuche werden für das kühlende Nass sorgen. Wie alle Jahre wird auch diesmal die medizinische Versorgung gesichert sein. Die Wettkampfbesprechung um 13.20 Uhr ist Pflicht, die Starts erfolgen ab 14 Uhr. Nachmeldungen sind noch bis zum Wettkampfbeginn möglich.Nachdem die jungen Triathleten die Schwimmbahnen im Kurfürstenbad verlassen haben, führt der Radparcours durch das Landesgartenschaugelände. Die anschließende Laufstrecke entlang von Vils und Stadtmauer ist eine Wendepunktstrecke mit Trinkversorgungsstationen. Und noch ein Hinweis für die Fans am Wegesrand: Spaziergänger werden wieder gebeten, in diesen knappen zwei Stunden auf die sportlichen Kinder Rücksicht zu nehmen. Dann haben sich die kleinen Piraten nämlich alles erkämpft, sind durch das Piratentor im Ziel gelaufen, haben sich das begehrte Finisher-T-Shirt übergezogen und sind jetzt wirkliche Dreikampf-Piraten.___Weitere Informationen: