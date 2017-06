Schmatz auf dem Weg nach Hawaii

Amberg. Wolfgang Schmatz bereitet sich auf den Ironman in Kona aus Hawaii vor, der am 14. Oktober ansteht. Erster wichtiger Leistungstest war ein sehr heißes Rennen im Kraichgau beim 70.3 Ironman mit über 2000 Startern. Trotz "Rolling Start" gab es doch ganz schön Hiebe auf dem Rückweg beim Schwimmen. Das heißt, man stellt sich in seinen veranschlagten Zeiten in die passende Box, und dann werden alle paar Sekunden ein paar Athleten ins Wasser gelassen, um ein reibungsloseres Schwimmen zu ermöglichen. Im Wasser befindet sich eine Matte, die wie beim Marathon beim Überschreiten erst die Zeit misst, es gibt also keinen Zeitverlust. "Das ist halt ein entspannteres Schwimmen, als immer die ersten 1000 Meter nur zu prügeln, um nicht zu ersaufen", sagt Schmatz. "Ich denke, dass so viele Leute mitmachen, die Angst vor der Schlägerei im Wasser haben. Der Nachteil: Du weißt im Ziel nie, wer vor dir ist, denn es kann ja noch einer hinter dir kommen, der später gestartet ist aber schneller gelaufen ist und daher im Ergebnis vor liegt."Neoprenanzüge waren bei 21 Grad Wassertemperatur auf den 1,9 km im Hardtsee bei Bad Schönborn erlaubt. Auf den sehr hügeligen 90 Radkilometern mit über 1000 Höhenmetern im schönen Kraichgau lief es nicht so rund die ersten 30 km. Schmatz hatte kein gutes Gefühl in den Beinen, keinen Rhythmus, keinen Druck. Erst so ab 45 bis 50 Minuten Renndauer auf dem Rad "gingen die Beine auf" und der Körper war auf Renntemperatur. Von da an lief es perfekt, immer am Anschlag, konzentriert auf den vielen, oftmals gefährlichen Passagen, bis zum Wechsel auf die Laufstrecke.Auf den abschließenden 21 km Laufen durch die mittlerweile kochende Innenstadt von Bad Schönborn mit wieder 150 Höhenmetern war nur noch Kräfte haushalten angesagt. Nach 4:37 Studnen und damit Platz eins in der Ak 55 (38 gesamt) unter über 2000 Startern konnte Wolfgang Schmatz die Altersklasse für sich entscheiden. Diese Zeit hätte auch noch für einen Sieg in der AK 45 und 50 gereicht.Auf einen Startplatz für die Weltmeisterschaft in Chattanooga in den USA dieses Jahr verzichtet Schmatz. Weiter geht es in ein paar Wochen mit einer gezielten Vorbereitung in den Schweizer Bergen, dann Ende Juli mit der Mitteldistanz in Erlangen und nochmal ein Bergtrainingslager in Italien im August, bevor es dann heißt: Der "Feinschliff" für Hawaii beginnt.