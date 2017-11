Verloren, aber trotzdem zufriedene Gesichter: Die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg knüpfen durch eine couragierte Leistung überraschend dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer SC Memmelsdorf einen Punkt ab, gleichen einen 0:2-Satzrückstand aus und zwingen die Oberfranken in den Tiebreak.

Erst da mussten sich die Amberger Volleyballer mit 10:15 geschlagen geben. Mit Nachwuchstalent Marco Nanka als zweiten Zuspieler sah sich das Team von Spielertrainer David Fecko gegen den in der bisherigen Saison stark aufspielenden Bayernliga-Spitzenreiter in der Außenseiter-Rolle. Und von Beginn des Spiels an zeigten die Gäste aus Memmelsdorf auch, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Aus einer sehr stabilen Annahme heraus zogen sie ein variables Angriffsspiel auf, das besonders den Amberger Mittelblock vor große Probleme stellte. Mit jeweils 25:20 zog Memmelsdorf mit 2:0 davon.Doch nach der Satzpause stellte der VC um, Spielertrainer David Fecko ging für Severin Groha auf die Mitte, dafür rückte Basti Barth auf die Diagonalposition. Und diese Umstellung sollte sich bezahlt machen. Man bekam den gegnerischen Mittelangriff immer besser in Griff, Zuspieler Nico Harms überraschte mit gekonnten Spielzügen den Memmelsdorfer Block. Mit 25:19 im dritten Satz war nun Amberg wieder im Spiel. Im vierten Satz glaubten die zahlreichen Amberger Volleyball-Fans ihren Augen nicht zu trauen. Die VC-Jungs spielten den Tabellenführer regelrecht an die Wand. Allein Basti Barth holte mit einer sensationellen Aufschlagserie elf Punkte, mit 25:9 wurde der Gegner gedemütigt.Doch im Tiebreak zeigte der SC Memmelsdorf, dass er eine Spitzenmannschaft ist. Er verhinderte die Blamage, rettete mit 15:10 zwei Punkte und ist punktgleich mit dem neuen Tabellenführer Mömlingen. Für das Spiel am kommenden Wochenende beim Tabellenletzten TSV Zirndorf dürfte diese Leistung den Jungs von Spielertrainer David Fecko das nötige Selbstvertrauen geben. Positiv stimmte zudem, mit welcher Cleverness bereits der erst 15-jährige Marco Nanka seine Rolle als Joker auf der Zuspieler-Position ausübt.