Kopf an Kopf sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller der Kreisliga Süd: Der SSV Paulsdorf muss gegen Germania Amberg gewinnen, denn Verfolger SC Luhe-Wildenau hat's da etwas leichter.

Denn der Tabellenzweite erwartet das Schlusslicht aus Eslarn, und da ist der Dreier sicher. Der SV Freudenberg knickt in der unteren Etage wieder leicht ein nach den Erfolgen der vergangenen Wochen und bekommt jetzt mit dem 1. FC Rieden einen dicken Brocken vorgesetzt. Königstein gegen Auerbach - diese Partie steht in dieser Saison bereits zum dritten Mal auf dem Programm.TuS Rosenberg FC Edelsfeld(kok) Die Truppe von Martin Dehling und Co-Trainer Thilo Winter belegt den vorletzten Tabellenplatz. Somit wird Edelsfeld alles versuchen, um den Relegationsplatz zu erreichen. Der Tabellendritte Rosenberger hingegen möchte die Saison ordentlich zu Ende spielen und keine Punkte mehr liegen lassen. Coach Rainer Summerer wird die Truppe wieder perfekt auf den Gegner einstellen und sich mit einem couragierten Auftritt einen Sieg erarbeiten. Wieder zur Verfügung steht nach langer Verletzungspause Kevin Röhrer. Auch der TuS Rosenberg möchte dem kleinen Basti und seiner Familie helfen und spendet deshalb die gesamten Eintrittsgelder und die Einnahmen aus dem Verkauf vom Heimspieltag der beiden Herren- und der Damenmannschaft an die Aktion www.spenden-für-basti.de SV Freudenberg 1. FC Rieden(koa) Nach zuletzt zwei Niederlagen und etwas schwächeren Leistungen in Folge ist Freudenberg wieder zum Punkten verdammt, will man zumindest den Relegationsplatz behalten und über diesen den Klassenerhalt sichern. Mit dem 1.FC Rieden gastiert eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion, die individuelle Klasse besitzt und an einem guten Tag jeden Gegner bezwingen kann. Somit geht die Hauer-Elf zwar als Außenseiter in die Partie, aber die Truppe um Johannes Dotzler, Michael Schlegl und Co. hat nach der Winterpause bewiesen dass sie an einem guten Tag jedem Gegner Paroli bieten kann. Auch wenn Woche für Woche verletzungs- oder berufsbedingt immer eine andere Mannschaft aufläuft, die zudem noch extrem jung ist. Dieser muss man den ein oder anderen Fehler zustehen, denn an der Einstellung liegt es nicht.SSV Paulsdorf Germania Amberg(tbe) Mit einer Niederlage kehrte der SSV Paulsdorf am vergangenen Wochenende aus Schmidmühlen zurück. Die Spieler möchten ihrem Trainer, gegen die Männer der Germania, zeigen, dass dies nur ein Ausrutscher war. Man wird die Gäste aber auf keinen Fall unterschätzen, haben sie doch vor wenigen Wochen gegen Vilseck gezeigt wozu sie im Stande sind. Auch wenn die Hausherren verletzungsbedingte Ausfälle zu verzeichnen haben, so ist der Zusammenhalt innerhalb des Teams enorm. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll die Tabellenführung verteidigt werden. Doch an diesem Spieltag steht in Paulsdorf nicht der Fußball im Mittelpunkt, sondern der 4-jährige Basti aus Sulzbach-Rosenberg, dessen Geschichte jeden berührt. Die Paulsdorfer Spieler beider Mannschaften haben sich dazu entschlossen, an diesem Spieltag, alle Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränke der Hilfe "spenden-für-basti.de" zu übergeben (Reserven 13.15 Uhr).ASV Haselmühl SV Schmidmühlen(pme) Der Aufsteiger aus Schmidmühlen schlug am vergangenen Wochenende den Tabellenführer SSV Paulsdorf mit 2:1 und sorgte somit für Spannung in Sachen Meisterschaft. Der SVS dürfte mit diesem Sieg und acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz die Kreisliga gesichert haben. Das Hinspiel gewannen die Gäste mit 2:0, allerdings konnten sie bisher auf fremden Plätzen nur einen Sieg und drei Unentschieden erreichen. Nach der Niederlage der Eckl-Jungs gegen den TSV Eslarn würde ein Sieg mal wieder gut tun. Nach der Hinspielniederlage in Schmidmühlen sollte es an Motivation nicht fehlen. Stammtorwart Patrick Stiegler wird bis zum Saisonende ausfallen, genauso wie Manuel Koch und Matthias Meier. Aber mit entsprechender Unterstützung der ASV-Fans sollte ein Sieg möglich sein, zudem die Gäste über die zweitschlechteste Abwehr verfügen.SC Luhe-Wildenau TSV EslarnTabellenzweiter gegen Schlusslicht - es ist ein Duell der Gegensätze. Die Grenzland-Elf kommt in der neuen Liga als Aufsteiger bisher nicht auf einen grünen Zweig. Die größte Problemzone der Mannschaft von Fabian Dimper ist die Abwehr. Mit 55 Gegentreffern belegt der TSV auch im Abwehrranking den letzten Platz. Zuletzt gelang zu Hause aber ein überraschender und überlebensnotwendiger 2:1-Sieg gegen den ASV Haselmühl. Nicht nur wegen dieses Ergebnisses wird der SC Luhe-Wildenau die Gäste nicht unterschätzen, denn im Hinspiel vergaben sie eine 2:0-Führung und mussten sich mit einem Remis zufriedengeben.FV Vilseck DJK Utzenhofen(mc) Die Aufgabe gegen Utzenhofen wird für die Hausherren sehr schwer werden, verzeichnet doch die DJK mit sechs Siegen in Folge nach der Winterpause einen nahezu fehlerfreien Start, wenn da nicht die 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Luhe-Wildenau wäre. Wie schwer es ist, gegen die DJK etwas zu holen, musste die Boztepe-Elf bereits im Hinspiel erfahren. Damals bewährte sich aber, dass man im Defensivbereich sehr gut stand und die Geduld hatte, um kurz vor Schluss den Siegtreffer zu markieren. Ein ähnliches Auftreten mit viel Druck nach vorne, so wie es in Rieden praktiziert wurde, werden die Vilsecker Fans von ihrer Mannschaft auch in diesem Heimspiel erwarten. Dass sie das Fußballspielen nicht verlernt haben, wie man nach verschiedenen Heimbegegnungen glaubte, haben sie unter Beweis gestellt. Die Einnahmen aus den beiden Spielen der 1. und 2. Mannschaft spendet der FV Vilseck auf das Konto "Wir helfen Basti".TSV Königstein SV 08 Auerbach(jsb) Nach dem Sieg in Edelsfeld legten die Königsteiner am Mittwoch noch einmal nach und besiegten auch den SV Freudenberg mit 4:2. Am Sonntag kommt nun der SV 08 Auerbach nach Königstein. Diese Begegnung gab es in dieser Spielzeit bereits zweimal, sowohl in Liga als auch Pokal. Wobei sich beide Mannschaften jeweils auf Augenhöhe begegneten. Das Pokalspiel gewann Königstein im Elfmeterschießen, das Hinspiel in der Liga entschieden die Auerbacher mit einem Last-Minute-Tor für sich. Auf Königsteiner Seite gilt es weiter Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, beim SV 08 ist rechnerisch weder nach oben noch nach unten etwas möglich.