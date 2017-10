Sprung, Barren, Balken, Boden: Die Turnerinnen der TG Tirschenreuth dominieren den Bayernpokal Gauentscheid. Und auch die Athletinnen aus Hirschau, Rosenberg und Amberg zeigen starke Leistungen.

Tirschenreuth. Die Dreifachturnhalle des Stiftland-Gymnasiums in Tirschenreuth war Austragungsstätte des Bayernpokals Gauentscheid weiblich des Turngaus Nordoberpfalz. Ausrichter war die TG Tirschenreuth, die Leitung lag in den bewährten Händen der Gaufachwartin Julia Ritter.Die erst- und zweitplatzierten Mannschaften in den Wettkampfklassen 11 bis 14 qualifizierten sich für den Regionalentscheid, der am 11. November in Roßbach am Wald ausgetragen wird. Neben der TG Tirschenreuth, die dort mit drei Mannschaften vertreten sein wird (erste Plätze WK 11, WK 12 und WK 13) sind noch der TV Amberg (erster Platz WK 14), der TuS Hirschau (zwei zweite Plätze WK 12 und WK 14) und der TuS Rosenberg (zweiter Platz WK 13) beim Regionalentscheid dabei.Geturnt wurde ein Geräte-Vierkampf, der aus Sprung, Barren, Balken und Boden bestand. Am Start waren 21 Teams aus der nördlichen Oberpfalz mit über 100 Turnerinnen. 16 Kampfrichterinnen bewerteten die Übungen.Der TV Amberg startete im Wettkampf 14 mit Emily Edel, Hannah Rieder, Lena Pollinger, Alina Diring und Alina Spies. Ihre Überlegenheit bewiesen die Mädchen an den Geräten Sprung und Boden. Besonders erwähnenswert ist der Handstützüberschlag am Sprung von Emily Edel, der mit 15,5 Punkten belohnt wurde. Ebenso hervorzuheben ist die nahezu fehlerlos vorgetragene Bodenübung von Hannah Rieder mit Flickflack und Überschlag, für die es 16,4 Punkte gab. Auch an den Geräten Balken und Barren zeigten sich die Ambergerinnen gewohnt sicher und kamen mit über fünf Punkten Vorsprung auf den verdienten ersten Platz.Für den TuS Hirschau starteten im Wettkampf 12 Eva Pichl, Julia Dennerlein, Marie Karg, Paula Jäger und Luisa Meyer. Das erste Gerät war Boden, das Paradegerät der TuS-Mädchen. Mit Überschlägen, Flickflacks und Saltos erturnten sie 65,86 Punkte, Luisa Meyer gelang eine herausragende Übung, mit 17,400 Punkten war sie Tagesbeste an diesem Gerät. Nach gelungenen Übungen am Stufenbarren und dem Sprungtisch stand noch der Balken auf dem Programm. Hier sollte nochmals alles klappen, um die Qualifikation zum Regionalentscheid zu schaffen. Alle fünf Turnerinnen waren hochmotiviert, kamen ohne Sturz vom zehn Zentimeter breiten Schwebebalken durch ihre Übungen. Mit 235,20 Punkten lösten die Hirschauerinnen schließlich als Zweitplatzierter hinter der TG Tirschenreuth das Ticket zum Regionalentscheid.Im Wettkampf 14 (Jahrgang 2006/2007) belegten die Hirschauerinnen Helen Kny, Amelie Kny, Luzie Günther, Sienna Dine, Antonia Gebhardt und Christina Beck ebenfalls Platz zwei. Für die jüngeren Turnerinnen ist so ein Wettkampf immer mit viel Aufregung verbunden. Starteten bei den älteren Mädchen noch acht Teams, so waren es diesmal fünf mehr. Ebenfalls an den vier Geräten zeigten die jungen Nachwuchsturnerinnen ihr Können. Das Team um Amelie Kny wurde mit 210,50 Punkten Zweiter und qualifizierte sich für den Regionalentscheid.