Lena Ruppert vom TC Amberg am Schanzl gewann das 45. Giersch-Wasmuth-Turnier in Marl/Westfalen. Die Veranstaltung ist Teil der Dunlop-Ladies-Open. Im stark besetzten Hauptfeld - alleine 18 von 32 Spielerinnen sind derzeit unter den Top 100 der deutschen Rangliste - war Lena Ruppert (DTB Nr. 37) eigentlich nur an Nummer 5 gesetzt. Nach zwei problemlosen Matches gegen Lina Hohnhold (6:0/6:1) und Alice Violet (Nr. 93/ 6:2 und 6:2) kämpfte sie sich aber Spiel für Spiel bis ins Finale vor.

Das mental schwierigste Match war dabei das Viertelfinale gegen Natalia Siedliska (DTB Nr. 38/ 7:5 und 7:6), denn es gab viele lange Ballwechsel und einen harten Kampf um jeden Punkt. Zudem fühlte sich Ruppert an diesem Tag nicht in Topform. Im Halbfinale gegen Natalie Pröse (DTB Nr. 55/6:3 und 6:4) lief es dann aber schon wieder besser. Als Finalgegnerin wartete dann allerdings ein dicker Brocken: Dinah Pfizenmaier, ehemalige WTA-Top-100-Spielerin. Nach einem guten Start und konstanter Führung entschied Ruppert den ersten Satz mit 6:1 für sich, agierte in der Folge aber zu passiv und verlor daher den zweiten Durchgang mit 3:6. Doch die Schanzl-Spielerin brach nicht ein, sondern spielte einen grandiosen dritten Satz (6:1) und belohnte sich somit selber für die harte Arbeit - der Turniersieg war perfekt. Ein toller Erfolg für die ambitionierte Lena Ruppert, die sich mit diesem Auftritt weiter in der deutschen Rangliste nach vorne arbeitete.