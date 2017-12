Vohenstrauß. Die Spieler versenken das Leder am Sonntag besonders oft zwischen den Pfosten. Für die Zuschauer ein schöner Nachmittag in der Vohenstraußer Sporthalle. Auch Spielleiter Berthold Kraus ist mit dem Verlauf der Futsal-Vorrunde höchst zufrieden. Wieder einmal haben sich die Favoriten durchgesetzt. Zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten holten sich das Ticket für die Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft ab. Die SpVgg Vohenstrauß, die SpVgg Schirmitz (Bezirksliga), der TSV Eslarn und die DJK Irchenrieth (Kreisliga) kamen in den Gruppen 3 und 4 auf die Plätze eins und zwei.

"Das Turnier verlief reibungslos", freute sich Spielleiter Berthold Kraus. "Wir haben schöne Spiele gesehen und besonders viele Tore. Ich freue mich jetzt auf die Zwischenrunde."Dafür hatten sich schon vorige Woche die Kreisligisten SC Luhe-Wildenau, FC Weiden-Ost, SpVgg SV Weiden II und der Kreisligist TSV Pressath qualifiziert. Das Feld wird noch mit vier Mannschaften ergänzt, die die Tickets beim letzten Vorrundenturnier am 17. Dezember in Sulzbach-Rosenberg lösen können.In der Gruppe 3 machten die beiden Bezirksligisten die Plätze eins und zwei unter sich aus. Die SpVgg Vohenstrauß zeigte sich dabei in Schusslaune und traf 22 Mal bei sechs Gegentreffern. Ein Niederlage musste die Mannschaft (2:3) nur gegen die SV Grafenwöhr einstecken. Auf Rang zwei landete die SpVgg Schirmitz. Der TuS Schnaittenbach wurde Fünfter. Fünf Spiele, fünf Siege, 20 Tore, nur vier Gegentreffer, so die blitzsaubere Bilanz des Kreisligisten TSV Eslarn in der Gruppe 4. Mit dabei in der Zwischenrunde ist die DJK Irchenrieth, die nur gegen Gruppensieger Eslarn mit 1:2 verlor.